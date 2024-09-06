"Остаточно вбиваєте мотивацію?": комбат про те, як Рада допомогла втікачам з бойових позицій

Бійців, які пішли на фронт і чесно служать, ризикуючи життям, треба всіляко підтримувати

Ухвалення Верховною Радою рішення про декриміналізацію самовільного залишення частини та дезертирства у разі першого правопорушення може погіршити ситуацію з дисципліною у військах. Оскільки у такому разі відсутня невідворотність покарання за порушення статуту чи закону.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів бойовий офіцер і командир окремого стрілецького батальйону Роман Ковальов.

Більше читайте на сайті "Телеграф" у статті: "В самоволку можуть ходити до 30% підрозділу": комбат про ситуацію з покараннями і дивне рішення Ради".

– З одного боку, боронять країну вільні люди, і змусити їх щось робити неможливо. Але в умовах війни все працює інакше, – пояснює комбат. – Боєць, крім мотивації й патріотизму, завдяки яким він пішов на фронті, має і розуміти невідворотність покарання у разі порушення ним статуту чи закону. Я не кажу, що це вирішальний момент, але він відіграє вагому роль, як не крути. Все одно ми доходимо до якихось власних меж, коли треба підключати ще якісь ресурси ззовні. А замість цього держава демонструє: "Друг, відмовляйся виконувати наказ, тобі нічого за це не буде!"

За словами бойового офіцера, у десятків тисяч відмовників є родини, і це електорат, якому хочуть сподобатися депутати, політичні сили, що розпочали дискусію про пом'якшення покарання.

– Це та сама історія, як і з демобілізацією. Її педалюють попри те, що будь-якому військовому зрозуміло, під час війни вона неможлива! Для якоїсь незначної категорії бійців – так, а повна – ні!

Отже, на сьогодні є така ситуація з декриміналізацією СЗЧ і дезертирства. Як військова людина я маю діяти у межах повноважень та у спосіб, передбачений Конституцією та законами України. Але мені може це не подобатися. Адже як комбат я маю пояснити умовному Миколі, який зробив свідомий вибір, пішов на фронт і служить чесно, ризикуючи життям, чому його держава прирівняла в правах до умовного Петра, який вирішив не ходити на бойові чи втікати з частини.

Це зроблено для чого? Щоб остаточно вбити мотивацію Миколи? А треба навпаки його заохочувати, підтримувати на всіх етапах, та хоча б сказати гарне слово і підсвітити суспільству таку модель поведінки, – підсумував комбат Ковальов.

Нагадаємо, раніше комбат розповів "Телеграфу", хто і чому втікає з бойових позицій.