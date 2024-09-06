"Окончательно убиваете мотивацию?": комбат о том, как Рада помогла беглецам с боевых позиций

Бойцов, ушедших на фронт и честно служащих, рискуя жизнью, надо всячески поддерживать

Принятие Верховной Радой решения о декриминализации самовольного ухода от части и дезертирства в случае первого правонарушения может усугубить ситуацию с дисциплиной в войсках. Поскольку в этом случае отсутствует неотвратимость наказания за нарушение устава или закона.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал боевой офицер и командир отдельного стрелкового батальона Роман Ковалев.

Больше читайте на сайте "Телеграф" в статье: "В самоволку могут ходить до 30% подразделения": комбат о ситуации с наказаниями и странном решении Рады".

– С одной стороны, защищают страну свободные люди, и заставить их что-то делать, невозможно. Но в условиях войны все работает иначе, – объясняет комбат. – Боец, кроме мотивации и патриотизма, благодаря которым он ушел на фронте, должен понимать неотвратимость наказания в случае нарушения им устава или закона. Я не говорю, что это решающий момент, но он играет важную роль, как ни крути. Все равно мы доходим до каких-то собственных границ, когда нужно подключать еще какие-нибудь ресурсы извне. А вместо этого государство демонстрирует: "Дружище, отказывайся выполнять приказ, тебе ничего за это не будет!"

По словам боевого офицера, у десятков тысяч отказников есть семьи, и это электорат, которому хотят понравиться депутаты, политические силы, начавшие дискуссию о смягчении наказания.

– Это та же история, как и с демобилизацией. Ее педалируют, несмотря на то, что любому военному понятно, во время войны она невозможна! Для какой-то незначительной категории бойцов – да, но полная – нет!

Сегодня такая ситуация с декриминализацией СЗЧ и дезертирства. Как военный человек я должен действовать в пределах полномочий и способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины. Но мне это не нравится. Ведь как комбат я должен объяснить условному Николаю, который сделал осознанный выбор, ушел на фронт и служит честно, рискуя жизнью, почему государство приравняло его в правах к условному Петру, решившему не ходить на боевые или бежать из части.

Это сделано для чего? Чтобы окончательно убить мотивацию Николая? А надо наоборот его поощрять, поддерживать на всех этапах, хотя бы сказать хорошее слово и подсветить обществу такую модель поведения, — подытожил комбат Ковалев.

Напомним, ранее комбат рассказал "Телеграфу", кто и почему сбегает с боевых позиций.