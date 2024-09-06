Цистерну зім'яло вщент: на Донеччині пожежники наскочили на міну, є постраждалі (фото)

Їм вже надають медичну допомогу

В четвер, 5 вересня, в селі Кримки Донецької області отримали поранення рятувальники з Харківщини. Вони були залучені до гасіння масштабної лісової пожежі на межі адміністративного кордону між Харківською та Донецькою областями.

Пожежна автоцистерна, на якій працювали рятувальники, підірвалася на ворожому вибуховому пристрої. Про це повідомляє ДСНС України у своєму офіційному Telegram-каналі.

Внаслідок вибуху троє співробітників ДСНС зазнали поранень. Вони були госпіталізовані до лікарні для надання необхідної медичної допомоги.

Кримки на мапі

Варто зазначити, що в цьому районі уже кілька днів триває масштабна лісова пожежа, спричинена бойовими діями на Донеччині. Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов ще 2 вересня повідомляв, що в Оскільській громаді Ізюмського району вогнем охоплено близько 1200 гектарів лісу. Через це з села Студенок евакуювали 200 осіб.

Вранці 3 вересня Синєгубов зазначав, що до гасіння пожежі залучені 77 одиниць техніки та 275 рятувальників — працівників ДСНС Харківської, Полтавської, Дніпропетровської та Черкаської областей.

Крім того, через пожежу постраждала місцева мешканка та ще один працівник ДСНС. Вогонь значно пошкодив село Студенок, де вигоріло понад 130 домоволодінь. Попри це, евакуйовані жителі почали повертатися до села.

Нагадаємо, у четвер, 5 вересня, у мікрорайоні Бортничі Дарницького району Києва сталася масштабна пожежа. Там зайнявся сухостій.