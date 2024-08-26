У Києві впали уламки дрона та спалахнула пожежа: що відомо (фото, відео)

Інцидент налякав киян

У Києві біля станції метро "Голосіївська" розгорілася велика пожежа, дим видно за сотні метрів. На відео, що зафільмували очевидці, видно, що джерело загоряння за готелем "Мир". Інцидент стався у понеділок, 26 серпня.

Відео з місця події публікують місцеві пабліки у "Telegram". Зазначають, що пожежа нібито не пов’язана з російською атакою на столицю.

Судячи з фото підписниці одного з пабліків, пожежа сталася в будинку, який давно стоїть закинутий. Нині в розбитій будівлі мешкають безхатченки, пишуть місцеві жителі.

Ймовірно пожежа сталася внаслідок необережного поводження з вогнем. На місце події вже виїхали спеціальні служби.

Місце пожежі у Голосіївському районі

Також міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про те, що у Голосіївському районі, на Обухівську трасу впали уламки збитого російського БпЛА. Інформації про руйнування і постраждалих наразі немає. Екстрені служби виїхали для уточнення інформації.

UPD: Пізніше стало відомо, що внаслідок падіння уламків БПЛА виникла пожежа, яка повністю знищила легкове авто. Постраждав водій автомобіля. Пожежу наразі локалізували.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що під Ростовом у Росії сталася масштабна пожежа. Тушити її приїхали всього дві машини.