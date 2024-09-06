Цистерну смяло полностью: на Донетчине пожарные налетели на мину, есть пострадавшие (фото)

Им уже оказывают медицинскую помощь

В четверг, 5 сентября, в селе Крымки Донецкой области получили ранения спасатели из Харьковской области. Они были привлечены к тушению масштабного лесного пожара возле административной границы между Харьковской и Донецкой областями.

Пожарная автоцистерна, на которой работали спасатели, подорвалась на вражеском взрывном устройстве. Об этом сообщает ГСЧС Украины в своем официальном Telegram-канале.

В результате взрыва трое сотрудников ГСЧС получили ранения. Они были госпитализированы в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

Крымки на карте

Стоит отметить, что в этом районе уже несколько дней продолжается масштабный лесной пожар, вызванный боевыми действиями в Донецкой области. Начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов еще 2 сентября сообщал, что в Оскольской общине Изюмского района огнем охвачено около 1200 гектаров леса. Из-за этого из села Студенок эвакуировали 200 человек.

Утром 3 сентября Синегубов отмечал, что к тушению пожара привлечены 77 единиц техники и 275 спасателей – работников ГСЧС Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Черкасской областей.

Кроме того, из-за пожара пострадала местная жительница и еще один работник ГСЧС. Огонь значительно повредил село Студенок, где выгорело более 130 домовладений. Несмотря на это, эвакуированные жители начали возвращаться в село.

Напомним, в четверг, 5 сентября, в микрорайоне Бортничи Дарницкого района Киева произошел масштабный пожар. Там загорелся сухостой.