Вогонь вже наближається до будинків: у Києві сталася масштабна пожежа (відео)

Це вже не перша пожежа в цьому районі за останні дні

У четвер, 5 вересня, у мікрорайоні Бортничі Дарницького району Києва сталася масштабна пожежа. Там зайнявся сухостій.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали. Там зазначили, що суха трава горить прямо біля проїжджої частини.

Також повідомляється, що на місці вже працюють рятувальники. На опублікованих з місця інциденту відео можна побачити, що площа пожежі досить велика.

За даними користувачів соцмереж, вогонь вже підбирається до будинків. Також повідомляється, що це вже друге загоряння у цьому районі за декілька годин.

Варто зазначити, що 4 вересня у Бортничах на відкритій території сталось загоряння трав'яного настилу та очерету. Тоді пожежу вдалося локалізувати, проте продовжилося тління торф’яних покладів.

Бортничі на мапі

Нагадаємо, в Ізюмському районі Харківської області, внаслідок масштабної лісової пожежі, вигоріла половина села Студенок. У селі вогонь знищив або значно пошкодив 308 будинків. У понеділок, 2 вересня, там була оголошена евакуація місцевого населення. Пожежа розпочалася з лісгоспу на Донеччині.