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Від шокової ейфорії до суворого реалізму: скільки українці готові терпіти війну з Росією

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Ігор Тимофєєв
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Український потенціал терпіння заради перемоги буде втрачено лише через 100 років
Український потенціал терпіння заради перемоги буде втрачено лише через 100 років. Фото Генеральний штаб ЗСУ

2022-го року всі позитивні оцінки зашкалювали, попри всі катастрофи, які переживала Україна

Тактика російського диктатора Володимира Путіна масованими ракетними ударами по мирних жителях викликати у українців страх, сум і безнадію працює. Однак понад дві третини українців готові терпіти ці злигодні задля нашої перемоги. При цьому якщо 2022-й був роком шокової ейфорії, то 2024-й став роком суворого реалізму.

Про це "Телеграфу" розповів директор Інституту соціології НАН України Євген Головаха.

Більше читайте на сайт "Телеграф" в інтерв’ю: "План Путіна працює, але українці готові терпіти задля Перемоги і 100 років, – соціолог Євген Головаха ч. I".

– Зрозуміло, що [тактика Путіна] працює. Було б смішно стверджувати, що механізм, коли на тебе так тиснуть, не працює. Якщо на тебе нападає грабіжник, то зрозуміло, що в тебе буде побоювання, тривога, і все інше. А коли ці напади відбуваються постійно, то вам буде не до позитивних емоцій, – каже експерт.

Він на цифрах показав, як працює стратегія Кремля, і навів цифри соціологічних опитувань.

– Є питання, ще з 2022 року: "Чи готові ви терпіти заради перемоги?" Варіанти відповіді: "готовий терпіти скільки буде треба", "готовий терпіти обмежений час", "не готовий терпіти". За даними нашого моніторингу, в грудні 2022 року готових терпіти скільки треба до перемоги було 69%, а зараз вже 43%. Готових терпіти певний час (але не визначений термін) було 24%, а зараз 26%. Не готові терпіти, готові капітулювати, скажімо так, було 5%, а зараз 14%, – наводить цифри соціолог.

За словами Євгена Головахи, можна було б подумати, що це суттєвий результат залякування. Але треба врахувати фактор людей, готових терпіти "обмежений час", адже це може бути і 10, і 20 років, і невідомо скільки.

– Люди не вимірюють свої можливості терпіння так лінійно: буду терпіти місяць, а два – вже не буду. Тому "готові терпіти обмежений час", це те ж саме, що просто "готові терпіти". І таких все одно 70%. Так, їх меншає і вже нема такого ентузіазму, який був в 2022 році. Та я цей період називаю шоковою ейфорією. Тоді всі позитивні оцінки зашкалювали, попри всі катастрофи, які переживала країна, – розповідає директор Інституту соціології. – Це був результат шоку. Коли людина потрапляє в екстремальну ситуацію, вона знаходить дивовижні ресурси, щоб вийти з неї, відчуває емоційне піднесення. А зараз люди оцінюють ситуацію достатньо тверезо. 2024 рік порівнянно з 2022-м – це рік суворого реалізму. Та навіть даючи тверезі оцінки, 70% все одно кажуть, що ми будемо терпіти. І тільки 14% готові капітулювати.

Вираховували: якщо російська армія продовжить йти тими темпами, якими йде зараз, то вона тільки через 100 років зможе нас захопити. Так само і український потенціал терпіння заради перемоги буде втрачений через 100 років. Звісно, гарантій ніхто нікому не дає, але досвід свідчить, що цього потенціалу буде достатньо, – резюмував Євген Головаха.

Нагадаємо, раніше соціолог назвав "Телеграфу" дві головні емоції українців під час війни.

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#Опитування #Соціологія #Війна в Україні #Євген Головаха