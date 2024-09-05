Перемогти негідника Путіна: нардеп пояснив, як Польщі реагувати на удар росіян по Львову

Обстріл Львова значить для поляків набагато більше, аніж інших великих міст України

Ракетний удар росіян по Львову 4 вересня, жертвами якого стали сім чоловік, означає, що обстріли стають дедалі ближчими до території Польщі. Тому Київ має активніше пояснювати Варшаві й іншим членам НАТО, що питанням протидії ворожим ракетам і дронам слід займатися вже зараз. І це може допомогти Україні перемогти російського диктатора Володимира Путіна.

Про це в коментарі "Телеграфу" розповів голова підкомітету з культурної політики комітету Верховної Ради з гуманітарної та інформаційної політики Микола Княжицький.

– Обстріл Львова значить для поляків набагато більше, аніж обстріл інших великих міст на сході. Адже Львів – це місто, яке поєднує Україну і Польщу, має нашу спільну історію. Обстріл Львова значить, що обстріли наближаються до Польщі, що згодом ці російські ракети можуть бути й тут, – каже нардеп.

Більше читайте на сайті "Телеграф" у статті: "Для поляків обстріл Львова — це щось особливе: нардеп розповів, чи готова Польща до рішучих кроків".

За його словами, він намагався попередити про цю загрозу поляків, але відчуття такої небезпеки замало.

– Наша мета зробити все, щоб слова міністра Сікорського (глави МЗС Польщі. – Ред.) про те, що Польща має переконати країни НАТО, що варто збивати ворожі ракети й дрони над територією України силами країн Альянсу, втілились в життя, каже нардеп.

Він наголосив, що Україна має добиватися того, щоб польський уряд почав цим серйозна займатися. В противному разі відповідальність за життя багатьох людей, які живуть і у Львові, і в Полтаві, і у Харкові й далі буде лягати на плечі дуже багатьох європейців.

– Адже українці борються за спільні демократичні цінності й за Європейський Союз, ще починаючи з Майдану. А росіяни борються за те, щоб змінити світовий порядок і окупувати, в тому числі і Європу. Чим ближче війна наближається до наших західних кордонів, тим сильніше поляки це відчувають. На жаль, лише зараз. Мали б відразу відчути так, щоб допомогти нам і нарешті разом здобути перемогу над цим негідником Путіним і його агресивною країною, – резюмував Микола Княжицький.

Нагадаємо, що під час ракетного удару по Львову загинуло чотири члени однієї родини – матір і три дочки. А батько, який є родичем класика української літератури Івана Франка, вижив лише дивом.