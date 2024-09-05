"Ну все, розходимося": у Міноборони РФ заявили про перемогу у "СВО", у мережі істерика

Алаудінов розкрив росіянам "секрет" перемоги

Заступник начальника Головного військово-політичного управління ЗС РФ та командир спецназу "Ахмат", якого недолюблюють z-військкори, відзначився черговою резонансною заявою. За його словами, РФ нібито вже перемогла у "СВО" (так росіяни називають війну з Україною).

Про це Алаудінов заявив у своєму Telegram-каналі. Спочатку він закликав росіян до єдності і сказав, що РФ може перемогти у війні тільки якщо її народ об’єднається.

"Якщо ми стоятимемо разом пліч-о-пліч, тоді ми вже виграли", — сказав він і недовго подумавши прийшов до наступного висновку "Як я завжди кажу — ми вже виграли".

Тепер, після "перемоги", на його думку, у Росії з’явилося нове завдання — "зробити все, щоб стати великою родиною, яка готова до майбутніх викликів".

Підкреслимо, що таку несподівану заяву Алаудінов зробив на тлі операції ЗСУ в Курській області, що робить його слова ще абсурднішими.

Також звернемо увагу на те, що слова командира кадирівців вже наробили шуму в мережі, де користувачі коментують їх в іронічному ключі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що командир "Ахмата" вигадав терміни завершення війни в Україні.