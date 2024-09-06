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От шоковой эйфории к строгому реализму: сколько украинцы готовы терпеть войну с Россией

Автор
Игорь Тимофеев
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Украинский потенциал терпения ради победы будет потерян только через 100 лет
Украинский потенциал терпения ради победы будет потерян только через 100 лет. Фото Генеральный штаб ВСУ

В 2022 году все положительные оценки зашкаливали, несмотря на все катастрофы, которые переживала Украина.

Тактика российского диктатора Владимира Путина массированными ракетными ударами по мирным жителям выззать у украинцев страх, печаль и безнадегу работает. Однако более двух третей украинцев готовы терпеть эти беды ради нашей победы. При этом если 2022 год был годом шоковой эйфории, то 2024-й стал годом строгого реализма.

Об этом "Телеграфу" рассказал директор Института социологии НАН Украины Евгений Головаха.

Больше читайте на сайте "Телеграф" в интервью: "План Путина работает, но украинцы готовы терпеть ради Победы и 100 лет, — социолог Евгений Головаха ч. I".

– Понятно, что [тактика Путина] работает. Было бы смешно утверждать, что механизм, когда на тебя так давят, не работает. Если на тебя нападает налетчик, то понятно, что у тебя будет опасение, тревога и все остальное. А когда эти налеты происходят постоянно, то вам будет не до положительных эмоций, – говорит эксперт.

Он на цифрах показал, как работает стратегия Кремля и привел цифры социологических опросов.

– Есть вопросы еще с 2022 года: "Готовы ли вы терпеть ради победы?" Варианты ответа: "готов терпеть сколько будет нужно", "готов терпеть ограниченное время", "не готов терпеть". По данным нашего мониторинга, в декабре 2022 года готовых терпеть сколько нужно до победы было 69%, а сейчас уже 43%. Готовы терпеть определенное время (но не определенный срок) было 24%, а сейчас 26%. Не готовых терпеть, готовых капитулировать, скажем так, было 5%, а сейчас 14%, – приводит цифры социолог.

По словам Евгения Головахи, можно было бы подумать, что это – осязаемый результат устрашения. Но нужно учесть фактор людей, готовых терпеть "ограниченное время", ведь это может быть и 10, и 20 лет, и неизвестно сколько.

– Люди не измеряют свои возможности терпения так линейно: буду терпеть месяц, а два – уже не буду. Поэтому "готовы терпеть ограниченное время", это то же самое, что просто "готовы терпеть". И таковых все равно 70%. Да, их становится меньше и уже нет такого энтузиазма, который был в 2022 году. Но я этот период называю шоковой эйфорией. Тогда все положительные оценки зашкаливали, невзирая на все катастрофы, которые переживала страна, – рассказывает директор Института социологии. – Это был результат шока. Когда человек попадает в экстремальную ситуацию, он находит удивительные ресурсы, чтобы выйти из него, испытывает эмоциональный подъем. А сейчас люди оценивают ситуацию довольно трезво. 2024-й по сравнению с 2022-м – это год строгого реализма. И даже давая трезвые оценки, 70% все равно говорят, что мы будем терпеть. И только 14% готовы капитулировать.

Высчитывали: если российская армия продолжит идти теми темпами, которыми идет сейчас, то она только через 100 лет сможет нас захватить. Также и украинский потенциал терпения ради победы будет потерян через 100 лет. Конечно, гарантий никто никому не дает, но опыт показывает, что этого потенциала будет достаточно, – резюмировал Евгений Головаха.

Напомним, ранее социолог назвал "Телеграфу" две главные эмоции украинцев во время войны.

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#Опрос #Социология #Война в Украине #Евгений Головаха