Кримський міст "втомився": партизани показали цікаві фото

У кримського мосту серйозні проблеми

Українські атаки на російський міст через Керченську протоку в окупованому Криму не пройшли без наслідків. Хоч загарбники намагаються впорядкувати його, проте сліди руйнування конструкцій у деяких місцях помітні неозброєним оком.

Про це повідомляє telegram-канал кримського партизанського руху "АТЕШ". Там показали фото того, що улюблений міст глави Кремля Володимира Путіна терміново потребує ремонту.

"В результаті отриманих пошкоджень відбувається деградація конструкційних елементів мосту, що призводить до обсипання його окремих частин. Ставлення до його стану стає дедалі зневажливішим, вже ніхто не приділяє йому належної уваги", — йдеться у повідомленні.

Також партизани зазначають, що у Криму продовжує зменшуватись кількість комплексів протиповітряної оборони, що робить міст більш уразливим для нових атак.

Варто зазначити, що днями речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі марафону новин, що росіяни стягують до Криму системи ППО звідусіль, звідки можуть. З його слів, вони навіть везуть туди виставкові зразки.