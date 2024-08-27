ГУР і Генштаб ЗСУ наближаються до Криму: генерал Годжес розповів, скільки ще стояти Кримському мосту

Американський генерал підкреслив, що ЗСУ зараз намагаються завдати якомога більше проблем Росії на різних напрямках

Крим як і раніше залишається "ключовою територією" у війні України та Росії. І зараз Сили оборони наближаються до того, щоб почати діяти на півострові.

Про це "Телеграфу" розповів американський генерал Бен Годжес в інтерв’ю "Чому Путін "проспав" наступ ЗСУ і чим може відповісти Росія?".

Генерал армії США додав, що на Крим не можна почати наступ так само як, наприклад, на Курську область — там "інакша географія". Тому українське військове командування обрало інший шлях.

"Як мені здається (хоча не можу точно стверджувати) ГУР і Генштаб наближаються до Криму, по-перше, ізолюючи його, знищуючи пороми, десантні кораблі, всі судна, які використовують росіяни для пересування туди й назад. Коли вони будуть готові, Кримський міст також буде зруйнований", — підкреслив Бен Годжес.

До того ж додав генерал, тривають атаки на російську протиповітряну оборону, аеродроми та флот. Загалом Сили оборони зараз атакують на різних напрямках і використовують різні методи, тим самим створюючи росіянам багато проблем.

"Чорноморського флоту там (в Криму — ред.) вже майже нема, українські сили роблять Крим непридатним для росіян. Гадаю, що вони звільнять його, коли завершать інші дії", — резюмував американський генерал.

Також "Телеграф" розповідав, що у розвідці України розкрили плани стосовно Криму. Півострів наразі є важливим логістичним хабом для армії РФ, але він буде неодмінно звільнений.