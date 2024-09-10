"Україна має право на самооборону": яка країна дозволила бити по Росії своєю зброєю

Жодних обмежень на оперативну відстань в Україну країна не накладала

Нідерланди дозволили Україні бити своєю зброєю по території Росії. При цьому якихось обмежень по відстані немає.

За словами міністра оборони країни Рубена Брекельманса, українські воїни можуть застосовувати зброю Нідерландів по території Росії для захисту відповідно до міжнародного права. Про це повідомляє Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Україна має право на самооборону. І якщо країну атакують із прикордонних районів або з російських аеродромів, то вона може цілитися по військових об’єктах. Те саме стосується ворожих ракет — вони також можуть бути перехоплені нашою зброєю над Росією", — сказав Брекельманс.

При цьому він наголосив, що жодних обмежень на оперативну відстань до України країна не накладала. Він пояснив, що "право на самооборону не припиняється за 100 км від кордону". Дозвіл на завдання ударів також стосуються і винищувачів F-16, які Нідерланди передадуть Україні.

У свою чергу міністр оборони закликав інші західні країни підтримати таке рішення та дати можливість Україні використати повною мірою зброю, яку вони постачають.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Блінкен дав добро Україні на удари по РФ. Однак він додав, що США не заохочують таких дій.