"Украина имеет право на самооборону": какая страна разрешила бить по России своим оружием

Никаких ограничений на оперативное расстояние на Украину страна не накладывала

Нидерланды разрешили Украине бить своим оружием по территории России. При этом каких-либо ограничений по расстоянию нет.

По словам министра обороны страны Рубена Брекельманса, украинские воины могут применять оружие Нидерландов на территории России для защиты в соответствии с международным правом. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Украина имеет право на самооборону. И если страну атакуют из приграничных районов или с российских аэродромов, то она может целиться в военные объекты. То же самое касается вражеских ракет — они также могут быть перехвачены нашим оружием над Россией", — сказал Брекельманс.

При этом он подчеркнул, что никаких ограничений на оперативное расстояние на Украину страна не накладывала. Он пояснил, что "право на самооборону не прекращается за 100 километров от границы". Разрешение на нанесение ударов также касаются и истребителей F-16, которые Нидерланды передадут Украине.

В свою очередь министр обороны призвал другие западные страны поддержать такое решение и дать возможность Украине использовать в полной мере оружие, которое они поставляют.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Блинкен дал добро Украине на удары по РФ. Однако он добавил, что США не поощряют подобные действия.