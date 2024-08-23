Українцям дозволять використовувати трофейну російську зброю. Але є п’ять умов

291 нардеп проголосував за закон №9538 у другому читання

Цього тижня Верховна Рада, окрім заборони діяльності РПЦ в Україні та ратифікації Римського статуту підтримала закон, що регламентує обіг трофейної зброї. Однак він може набути чинності лише за умови впровадження ключових законодавчих змін щодо цивільної вогнепальної зброї. Про це в коментарі "Телеграфу" розповів народний депутат ("Слуга народу") і заслужений юрист України Ігор Фріс.

На пленарному засіданні 20 серпня 291 нардеп проголосував за прийняття в другому читання законопроекту №9538 про внесення змін до Закону України "Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України" щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю. Його мета — дати можливість цивільним громадянами використовувати знайдену зброю для відсічі агресії РФ. Але лише після її обов’язкового декларування.

Зокрема, в документі прописаний обов'язок особи про негайне сповіщення поліції про факт знайдення зброї. Зробити це можна за спеціальними номерами "102" або "112". А на те, щоб її передати правоохоронцям для подальшої здачі чи декларування або вказати місце знаходження дається рівно 24 години. Володіти і користуватися після погодження правоохоронців цивільні можуть ЛИШЕ нарізною вогнепальною зброєю калібру не більше 12,7 мм, гладкоствольною вогнепальною зброєю калібру не більше 23 мм та боєприпасами до них.

При цьому законопроєкт обмежує декларування аналогічної зброї більшого калібру, а також кулеметів, гранатометів, мінометів, вогнеметів, переносних зенітно-ракетних комплексів, ствольних артилерійських систем і боєприпасів та іншої зброї, що не може перебувати у власності цивільних. На цьому наголошується у висновку профільного комітету ВР.

Плюс на руках у пересічних громадян не може бути зброї, що фігурувала в кримінальних правопорушеннях та з видаленим чи незаконно зміненим маркуванням. Обмеження розповсюджується і на зброю, що закріплена за військовослужбовцями ЗСУ та інших військових формувань (Нацгвардії, СБУ тощо). І не підлягають декларуванню боєприпаси окремо від вогнепальної зброї.

— На жаль, закон про трофейну зброю працювати не буде без законопроєкту №5708 "Про право на цивільну вогнепальну зброю", — наголосив в розмові з "Телеграфом" Ігор Фріс, який був одним з ініціаторів останнього. — Його ми прийняли в першому читанні якраз напередодні повномасштабної війни — 23 лютого 2022 року. І саме він є ключовим в цьому питанні, бо містить визначення основних термінів, суб’єктів, дефініцій тощо. Наприклад, що таке автоматична вогнепальна зброя, травматична зброя, пістолет, яка зброя дозволена, а яка заборонена до цивільного використання, з якого віку і так далі. Тобто, якщо ми говоримо про заборону декларування для цивільних кулемета, то має бути визначено, а що таке кулемет. І все це і прописано в законопроєкті, який ще остаточно не прийнятий.

Таким чином, є необхідність ухвалення цього ключового документу. Але з обмежувальними нормами в частині набрання чинності по короткоствольній вогнепальній нарізній зброї (пістолетах та револьверах). Ми, зокрема, хотіли, щоб володіння такою для цивільних було дозволено через два роки з моменту набрання чинності закону. Міністерство внутрішніх справ своєю чергою наполягало на п’яти роках після завершення воєнного стану. Принаймні зараз є домовленості, що ми десь зупинимось посередині, і все-таки винесемо цей законопроєкт в зал, — додав нардеп.

Конкретну дату, коли законопроєкт "Про право на цивільну вогнепальну зброю" можуть внести до порядку денного засідання ВР, Ігор Фріс назвати не зміг. І додав, що рішення по ньому профільного комітету вже є, але воно має бути переглянуте.

Як повідомляв "Телеграф", в Українській асоціації власників зброї, скептично ставляться до згаданого законопроєкту. Її представники наголошують, якщо не буде дозволено придбання пістолетів громадянам з метою самозахисту та правом носіння, це просто призведе до вибуху на чорному ринку.