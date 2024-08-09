В Україні з готівкового обігу може зникнути ще одна монета: що відомо

Раніше НБУ вже вилучив монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок

В Україні продовжують вилучати з готівкового обігу дрібні монети. Цього разу це стосуватиметься монет номіналом 10 копійок.

За даними джерел "Телеграфу", Національний банк України припиняє випуск монет номіналом 10 копійок. Надалі НБУ планує вилучити їх з обігу.

У зв'язку з цим Нацбанк наразі видає банкам лиже залишки цих монет. Тому через дефіцит у деяких регіонах банки змушені замінювати монети 10 копійок на монети номіналом 50 копійок.

Як стало відомо, деякі комерційні банки вже надіслали своїм клієнтам листи щодо ситуації з монетами номіналом 10 копійок. Зазначається, що банки очікують від НБУ відповідного роз'яснення. Водночас офіційна інформація від НБУ щодо вилучення цих монет поки відсутня.

Нагадаємо, у липні Національний банк оголосив аукціон із продажу брухту монет зі знищеними ознаками платіжності. Загальна вага лота складає 48 056,791 кг і до нього входять як копійки, так і гривні – це монети номіналом 1, 2, 5, 25, 10, 50 копійок та 1, 2, 5, 10 гривень. Стартова ціна лота — 2 000 123,64 грн. При цьому всі супутні витрати покладаються на майбутнього покупця.