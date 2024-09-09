Введено ліміти: НБУ обмежить використання деяких банківських карток, кого торкнуться зміни

Зміни почнуть діяти з 10 вересня

Використання валютних карток українських банків за кордоном з 10 вересня обмежується Національним банком України (НБУ). Проте нові ліміти стосуватимуться купівлі коштовностей та оренди житла.

Про це повідомила пресслужба НБУ. Зазначається, що нові обмеження за кордоном також поширяться на купівлі годинників, ювелірних виробів, виробів зі срібла, коштовного каміння, монет тощо.

На такі покупки з карток українських банків можна буде витратити не більше 100 тисяч грн на місяць.

НБУ встановив ліміт на операції з кодами торговця:

5094 — коштовне каміння, метали та ювелірні вироби;

5944 — годинники, ювелірні вироби та вироби зі срібла;

5972 — магазини монет та марок.

До того ж встановлюється щомісячний ліміт у розмірі 500 тисяч грн на операції з кодом торговця 6513 (агенти та менеджери з нерухомості).

Зауважимо, що операції з таким кодом використовуються для сплати комісії за управління, оплату за проживання та пов'язаних із цим комісій.

"Ліміт у 500 тис. грн враховує потреби українців, що перебувають за межами України або подорожують за кордоном, та задовольняє потреби 98% клієнтів банків, що здійснюють зазначені операції. Він дасть змогу запобігти спробам обходити встановлені НБУ обмеження на відповідні операції та уникнути відпливу капіталу з України у значних обсягах", — йдеться в повідомленні.

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