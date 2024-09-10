Аналитик об имитации борьбы НБУ с "черным обналом": проблема решается очень просто

Эксперт назвал такие меры имитацией борьбы

С 10 сентября Национальный банк Украины вводит новые ограничения на использование валютных карт украинских банков за рубежом. Нынешние изменения коснутся, прежде всего, операций по приобретению драгоценностей и частично — расчетов за недвижимость. НБУ аргументирует эти нововведения необходимостью противодействовать "непродуктивному оттоку капитала из Украины".

Финансовый аналитик Виталий Шапран в комментарии "Телеграфу" подробно прокомментировал новую инициативу регулятора. По его словам, правила изучения банками доходов клиентов действуют уже около 10 лет, но до сих пор их соблюдение было формальным. "Теперь они вцепились в эти правила и просят банки сопоставлять данные по анкетам клиентов с оборотами по счетам", — отметил эксперт.

Почему это работает не так

Шапран привел пример: если клиент указал в анкете ежемесячный доход 10 000 гривен, а на карту поступит сумма, значительно превышающая эту цифру, карточка может быть заблокирована. "Они так борются с дропами — теми, кто продает свои карты налоговым оптимизаторам", — объяснил аналитик.

По мнению Шапрана, проблему можно решить проще — предоставив налоговый доступ к базам СЭП (Система электронных платежей) и НСМЭП (государственная карточная платежная система, созданная Национальным банком Украины; сейчас называется "Простор"), а также к счетам граждан. Он рассказал, что предлагал это еще в 2021 году тогдашнему главе налоговой службы, но инициативу заблокировали "налоговые кланы".

Эксперт также упомянул о попытке внедрить подобную инициативу в 2023 году при поддержке Ростислава Шурмы. "Даже провели заседание в ОП, но через 2 месяца у него нашли брата, который якобы продавал электроэнергию с оккупированных территорий в Украину. Потом оказалось, что это не так, но Шурму "затравили", и по факту вообще вытолкали", — рассказал Шапран. .

Финансист утверждает, что навести порядок в этой сфере можно за 3 месяца, после чего проблема дропов и "черного обнала" исчезнет. Однако, по его словам, этого не делают, потому что "тогда частники не смогут собирать налоги вместо государства".

Ранее "Телеграф" рассказывал, как коснутся этих ограничений обычных украинцев, выехавших в ЕС, например, на отдых.