Не обмін територій: в МЗС назвали три цілі операції ЗСУ у Курській області

Чим сильніша Україна — тим ближчий мир

Метою захоплення Курщини не був обмін територіями. У Міністерстві закордонних справ пояснили, що насправді ця військова операція має кілька стратегічних цілей, серед яких посилення позицій України та створення тиску на агресора.

Водночас у відомстві заперечили можливість будь-яких територіальних поступок чи обмінів у зв'язку з цією операцією. На брифінгу речник МЗС Георгій Тихий чітко окреслив позицію України щодо цього питання.

"Якщо ви маєте на увазі публікації і думки експертів про те, що буде якийсь обмін територіями — Курськ в обмін на щось… То я вам говорю, ми про це вже говорили неодноразово, що це не йдеться про те, щоби обмінювати території", — сказав дипломат.

Він пояснив, що захоплення території агресора після двох з половиною років повномасштабної війни суттєво змінює динаміку конфлікту та можливості для переговорів.

Тихий підкреслив, що операція ЗСУ на Курщині має кілька важливих цілей. По-перше, це справедливе повернення війни на територію, звідки вона прийшла в Україну. По-друге, це можливість поповнити обмінний фонд для швидшого повернення українських полонених додому. По-третє, це створення тиску на державу-агресора, щоб і Росія в цілому, і російське суспільство зрозуміли, що агресивна війна може мати наслідки для їхньої власної території.

"Чим сильніша Україна — тим ближчий мир", — наголосив дипломат. Він спростував думку, що активні дії України можуть завадити мирним ініціативам.

Речник МЗС також звернув увагу на те, що для російського керівництва пріоритетом є захоплення чужої землі, а не захист своєї. Це видно з дій Росії в Курську та на Донбасі.

На завершення Георгій Тихий сказав, що Курська операція — це спосіб збільшити тиск на Росію і перехопити ініціативу. За його словами, це важлива частина загального оборонного плану України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що через успіхи ЗСУ на Курщині різко впав рейтинг Путіна. Росіянам "не надто сподобалось" вторгнення України до Курської області.