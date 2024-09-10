Із легітимністю проблем не буде? Російський опозиціонер пояснив, як створити "Курську народну республіку"

Є люди, у кого ще залишилася хоч якась легітимність, каже Ілля Пономарьов

Опозиційні сили, які можуть прийти до влади на підконтрольній ЗСУ частині Курщини ы створити т.зв. "Курську народну республіку", володітимуть певною легітимністю в очах світової громадськості на відміну від обраних днями російських депутатів.

Про це у коментарі "Телеграфу" розповів екс-депутат Держдуми РФ, опозиційний російський політик Ілля Пономарьов.

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Він пояснив, що депутати мають національну легітимність, оскільки вони були раніше обрані на міжнародно визнаних виборах до федеральних органів влади. А нові вибори, що відбулися 8 вересня, у єдиний день голосування в РФ, навпаки, міжнародною спільнотою не визнані.

— Тому це єдині люди, хто має хоч якусь, хоч залишкову легітимність, адже вони обиралися, коли відповідні вибори ще були. Але щодо Курської області це не має жодного значення, — каже екс-депутат Держдуми.

На його думку, створювати нову владу в Росії потрібно знизу: організувати місцеве самоврядування на цих теренах, провести місцеві вибори.

— Їх і готувалися проводити якраз 8 вересня, але воєнні дії завадили цьому. Так їх дуже легко підхопити, усунути всі порушення, що відбуваються під час виборчого процесу, і провести місцеві вибори, вважає Ілля Пономарьов.

Він наголосив, що завдання "З’їзду народних депутатів" (тіньового парламенту РФ) — допомогти це організувати.

— Зрештою, самі куряни когось оберуть. Це стосується й народного губернатора Курської області. Відповідно, треба провести вибори. Просто хтось їх має організувати. І, звісно, правильно, якщо їх організовуватимуть політики із загальноросійською легітимністю і за законом, який "З’їзд народних депутатів" уже розробив. Це закон про те, як проводити місцеві вибори, щоб не було путінських фальсифікацій, — резюмував російський опозиціонер.

Нагадаємо, російський соціолог Ігор Ейдман назвав "Телеграфу" умову створення "Курської народної республіки".