В Україні запровадять тотальне відеостеження? Нардеп назвав плюс і мінус об'єднаної системи

Зараз системи відеонагляду належать бозна кому

У Верховній Раді на розгляді лежить законопроєкт №11031 "Про єдину систему відеомоніторингу стану публічної безпеки", який у разі ухвалення має об’єднати розрізнені системи відеонагляду, що підпорядковуються різним організаціям і органам влади. Створення такої акумульованої бази інформація із вже існуючих камер матиме свої плюси і мінуси.

Про це "Телеграфу" розповів нардеп від "Слуги народу", член комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Максим Бужанський.

Більше читайте на сайті Телеграф у публікації: "Порядній людині нема чого боятися? В Раді пояснили, навіщо хочуть систему відеонагляду за громадянами".

– Система відеоспостереження в країні має бути єдиною. Що відбувається зараз? У нас є камери, які належать МВС. Є т.зв. "муніципальні" камери. Вони встановлені в різних містах, в обласних центрах. Це різні системи і вони належать хтозна кому, – пояснює нардеп.

Максим Бужанський навів позитив від використання об’єднаної системи, яка дає можливість звертатися по відео до єдиного розпорядника.

– Не приведи боже з вами щось трапилось. Наприклад, ДТП, і вашу автівку хтось зачепив. І ви маєте йти з проханням до когось, щоб вам надали відео, яке комусь належить на муніципальному рівні. А скільки воно зберігається? Тобто жодних гарантій, що ви його отримаєте [від місцевих органів влади] – нема.

З іншого боку, може так статися, що за вами хтось слідкує, і це вже може бути несанкціонований доступ до відеоспостереження, – попередив "слуга" про потенційну небезпеку.

Нагадаємо, "Телеграф" раніше писав, що нардеп розповів, як із допомогою камер відеонагляду розкрили вбивство Фаріон.