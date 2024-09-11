В Украине введут тотальную видеослежку? Нардеп назвал плюс и минус объединенной системы

Сейчас системы видеонаблюдения принадлежат бог знает кому

В Верховной Раде на рассмотрении лежит законопроект №11031 "О единой системе видеомониторинга состояния публичной безопасности", который в случае принятия должен объединить разрозненные системы видеонаблюдения, подчиняющиеся разным организациям и органам власти. Создание такой аккумулированной базы информации из уже существующих камер будет иметь свои плюсы и минусы.

Об этом "Телеграфу" рассказал нардеп от "Слуги народа", член комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Максим Бужанский.

Больше читайте на сайте "Телеграф" в публикации: "Порядочному человеку нечего бояться? В Раде объяснили, зачем хотят систему видеонаблюдения за гражданами".

– Система видеонаблюдения в стране должна быть единой. Что происходит сейчас? У нас есть камеры, принадлежащие МВД. Есть т.н. "муниципальные" камеры. Они установлены в разных городах, в областных центрах. Это разные системы и они принадлежат неизвестно кому, – объясняет нардеп.

Максим Бужанский привел позитив от использования объединенной системы, позволяющей обращаться за видео к единому распорядителю.

– Не дай бог с вами что-то случилось. Например, ДТП, и ваш автомобиль кто-то задел. И вы должны идти с просьбой к кому-то, чтобы вам предоставили видео, которое кому-то принадлежит на муниципальном уровне. А сколько оно хранится? То есть никаких гарантий, что вы его получите от [местных органов власти], – нет.

С другой стороны, может случиться, что за вами кто-то следит, и это уже может быть несанкционированный доступ к видеонаблюдению, – предупредил "слуга" о потенциальной опасности.

Напомним, "Телеграф" ранее писал, что нардеп рассказал, как с помощью камер видеонаблюдения раскрыли убийство Фарион.