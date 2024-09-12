Обливали зеленкою та звинувачували у розбої: чим прославився нардеп Сергій Власенко, який був адвокатом Тимошенко

Політичну кар’єру Сергій Власенко розпочав у 2008 році

Сергій Власенко є відомою особистістю в українській політиці, під час своєї адвокатської кар’єри він брав участь у низці резонансних справ. А потім приєднався до політичної сили Юлії Тимошенко та запам’ятався деякими публічними витівками та скандалами.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, яким був кар’єрний шлях нардепа Сергія Власенка. Також ми нагадали, у яких скандалах фігурував соратник Тимошенко.

Чим прославився адвокат Тимошенко та нардеп Сергій Власенко

Сергій Власенко народився у Львові та розпочав свій кар’єрний шлях ще до навчання, у 1984 році він уже працював діловодом юридичного відділу Львівського заводу імені Леніна. Потім очолював юридичну службу та був заступником директора ТОВ "ВКФ "Континент-Україна-Львів". У 1997 році він отримав ліцензію адвоката та переїхав до Києва.

Юрист зосередився на своїй професійній кар’єрі та стрімко розвивався у цьому напрямі. Як адвокат він брав участь у багатьох гучних справах, представляючи інтереси Ріната Ахметова, Віктора Пінчука, а пізніше й експрезидента Віктора Ющенка. У 2010-2011 роках Власенко став адвокатом Юлії Тимошенко.

Сергій Власенко та Юлія Тимошенко, Фото: УНІАН

У 2008 році він вирішив податись у політику і був обраний народним депутатом від "Блоку Юлії Тимошенко". Через чотири роки він знову став нардепом від ВО "Батьківщина", але у 2013 році Вищий адміністративний суд позбавив його депутатського мандата через сумісництво, мовляв, Власенко поєднував адвокатську та політичну діяльність.

Сергій Власенко в 2008 році розпочав політичну кар’єру

За рік політик повернув собі мандат. У 2019 році його знову було обрано народним депутатом від ВО "Батьківщина". Зараз Сергій Власенко перебуває в Україні й активно веде свою сторінку у Facebook, коментуючи події, які відбуваються в країні.

Щодо скандалів, то найгучніший був пов’язаний із розлученням Власенка з його другою дружиною Наталією Окунською. Жінка звинувачувала його у розбої, фізичному насильстві, невиплаті аліментів. Також вона називала його професійно непридатним, заявляючи, що політик маніпулює своїм статусом для вирішення сімейних конфліктів. Власенко звинувачення колишньої дружини заперечував.

Сергій Власенко разом з дружиною Наталією Окунською

Також він відзначився і серією інших скандалів. У 2012 році, коли він захищав інтереси Тимошенко, у Харкові його з ніг до голови облили зеленкою. Спочатку це сталося на сходах у будівлі Апеляційного суду Харкова, а згодом в аеропорту. Потім невідомі ще кілька разів намагалися це повторити.

Сергія Власенка облили зеленкою

У 2016 році політик знову потрапив у скандал, оскільки почав бійку зі своїм колегою у Верховній Раді Сергієм Пашинським. А у 2018 році його зовсім виганяли із зали парламенту через те, що він обізвав "підстилкою" віце-спікера Ірину Геращенко. Власенко, коли охолонув, попросив у неї вибачення і вона їх прийняла.

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