Обливали зеленкой и обвиняли в разбое: чем прославился нардеп Сергей Власенко, который был адвокатом Тимошенко

Политическую карьеру Сергей Власенко начал в 2008 году

Сергей Власенко является известной личностью в украинской политике, во время своей адвокатской карьеры он принимал участие в ряде резонансных дел. А после присоединился к политической силе Юлии Тимошенко и запомнился некоторыми публичными выходками и скандалами.

"Телеграф" решил выяснить, каким был карьерный путь нардепа Сергея Власенко. Также мы напомнили, в каких скандалах фигурировал соратник Тимошенко.

Чем прославился адвокат Тимошенко и нардеп Сергей Власенко

Сергей Власенко родился во Львове и начал свой карьерный путь еще до учебы, в 1984 году он уже работал делопроизводителем юридического отдела Львовского завода имени Ленина. Потом возглавлял юридическую службу и был заместителем директора ООО "ПКФ "Континент-Украина-Львов". В 1997 году он получил лицензию адвоката и переехал в Киев.

Юрист сосредоточился на своей профессиональной карьере и стремительно развивался в этом направлении. В качестве адвоката он принимал участие во многих громких делах, представляя интересы Рината Ахметова, Виктора Пинчука, а позже и экс-президента Виктора Ющенко. В 2010-2011 годах Власенко стал адвокатом Юлии Тимошенко.

Фото: УНІАН

В 2008 году он решил податься в политику и был избран народным депутатом от "Блока Юлии Тимошенко". Спустя четыре года он снова стал нардепом от ВО "Батькивщина", но в 2013 году Высший административный суд лишил его депутатского мандата из-за совместительства, мол, Власенко совмещал адвокатскую и политическую деятельность.

Спустя год политик вернул себе мандат. В 2019 году он снова был избран народным депутатом от ВО "Батькивщина". Сейчас Сергей Власенко находится в Украине и активно ведет свою страницу в Facebook, комментируя происходящие события в стране.

Что касается скандалов, то самый громкий был связан с разводом Власенко со второй супругой Натальей Окунской. Женщина обвиняла его в разбое, физическом насилии, невыплате алиментов. Также она называла его профессионально не пригодным, заявляя, что политик манипулирует своим статусом, чтобы решать семейные конфликты. Власенко обвинения бывшей жены отрицал.

Также он отметился и серией других скандалов. В 2012 году, когда он защищал интересы Тимошенко, в Харькове его с ног до головы облили зеленкой. Сначала это произошло на лестнице в здании Апелляционного суда Харькова, а через время в аэропорту. Потом неизвестные еще несколько раз пытались это повторить.

В 2016 году политик вновь попал в скандал, поскольку начал потасовку со своим коллегой в Верховной Раде Сергеем Пашинским. А в 2018 году его вовсе выгоняли из зала парламента из-за того, что он обозвал "подстилкой" вице-спикера Ирину Геращенко. Власенко, когда остыл, попросил у нее извинения и она их приняла.

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