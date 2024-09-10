Ледве не став президентом України: де зараз Сергій Тігіпко, який колись "налякав" Януковича та Тимошенко (фото)
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Як склалася доля українського політика і що він говорить про війну в Україні
Сергій Тігіпко – відома особистість в українській політиці та бізнесових колах. Він двічі балотувався у президенти і у 2010 році здорово "налякав" Януковича та Тимошенко своїми шансами на перемогу на виборах. Тігіпко тричі був одружений, у нього 8 дітей від різних жінок, а наймолодша дочка народилася 2024 року.
"Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз Сергій Тігіпко, що про нього відомо і що він говорить про війну в Україні.
Сергій Тігіпко — що про нього відомо
Сергій Тігіпко народився в Молдавській СРСР 1960 року, однак має українське громадянство, зараз йому 64 роки. Він відомий бізнесмен та політик, який на початку 2000-х почав активно будувати політичну кар’єру.
На рахунку Сергія Тігіпка безліч посад за різних режимів влади — від Кучми до Януковича. Так, він був Віце-прем’єр-міністром України (2010–2014), Міністром соціальної політики (2010–2012), Міністром економіки (1999–2000). А також двічі був кандидатом у Президенти України у 2010 та 2014 роках. Крім того, Сергій Тігіпко був народним депутатом трьох скликань, заступником голови Партії регіонів і навіть головою Національного банку України (2002-2004).
При цьому в період розвитку політичної кар’єри Сергій Тігіпко активно займався бізнесом та банківською справою. До 2012 року політик та бізнесмен входив до топ-10 найбагатших українців за версією Forbes. А зараз займає 12-ту позицію у топ-100. За оцінками Forbes, перед початком російсько-української війни (2013 рік) статки Тігіпка оцінювали в 1,11 млрд доларів.
Мало хто знає, що Сергій Тігіпко є власником Universal Bank. Також має ліцензію на популярний серед українців Monobank.
Сергій Тігіпко – сенсація виборів 2010 року
У 2010 році Сергій Тігіпко несподівано для всіх зайняв дуже сильну позицію в опитуваннях та екзит-полах на чергових президентських виборах. Він тоді за даними екзит-полів назбирав понад 13 відсотків голосів. Пізніше результати уточнили до понад 11 відсотків, однак такий результат став справжнім сюрпризом для опонентів.
Тоді головними конкурентами Тігіпка були Віктор Янукович та Юлія Тимошенко, які "злякалися" такого повороту подій та електоральних настроїв українців. Увечері в день голосування ще до оголошення результатів представники Партії регіонів і БЮТ намагалися домовитися з Тігіпком про подальшу співпрацю.
В результаті першого туру виборів Сергій Тігіпко посів третє місце. За нього проголосували 3 211 257 українців, 13.06%. Кандидат не пройшов у другий тур, поступившись уже названим лідерам гонки – Януковичу та Тимошенко. Проте, здивував опонентів та виборців своїми шансами та підтримкою електорату.
Де зараз Сергій Тігіпко і що він говорить про війну в Україні
Сергій Тігіпко не веде публічне життя у соціальних мережах, на відміну від своєї дружини 40-річної Алли Зіневич, яка є ровесницею його старшої доньки Анни. Однак, судячи з постів Алли в Instagram, вони з чоловіком та дітьми перебувають в Україні, жінка часто викладає фото та відео з Києва.
Також відомо, що Тігіпко має проукраїнську позицію. У березні 2022 року після початку повномасштабної війни Росії проти України, в інтерв’ю "Економічній правді", політик заявив, що вважає РФ агресором, а Путіна — військовим злочинцем, який розв’язав війну проти України. За його словами, "іншої відповіді сьогодні бути не може".
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