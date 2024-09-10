Ледве не став президентом України: де зараз Сергій Тігіпко, який колись "налякав" Януковича та Тимошенко (фото)

Як склалася доля українського політика і що він говорить про війну в Україні

Сергій Тігіпко – відома особистість в українській політиці та бізнесових колах. Він двічі балотувався у президенти і у 2010 році здорово "налякав" Януковича та Тимошенко своїми шансами на перемогу на виборах. Тігіпко тричі був одружений, у нього 8 дітей від різних жінок, а наймолодша дочка народилася 2024 року.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз Сергій Тігіпко, що про нього відомо і що він говорить про війну в Україні.

Сергій Тігіпко. Фото: https://www.facebook.com/Tigipko/

Сергій Тігіпко — що про нього відомо

Сергій Тігіпко народився в Молдавській СРСР 1960 року, однак має українське громадянство, зараз йому 64 роки. Він відомий бізнесмен та політик, який на початку 2000-х почав активно будувати політичну кар’єру.

На рахунку Сергія Тігіпка безліч посад за різних режимів влади — від Кучми до Януковича. Так, він був Віце-прем’єр-міністром України (2010–2014), Міністром соціальної політики (2010–2012), Міністром економіки (1999–2000). А також двічі був кандидатом у Президенти України у 2010 та 2014 роках. Крім того, Сергій Тігіпко був народним депутатом трьох скликань, заступником голови Партії регіонів і навіть головою Національного банку України (2002-2004).

Сергій Тігіпко у Партії Регіонів

При цьому в період розвитку політичної кар’єри Сергій Тігіпко активно займався бізнесом та банківською справою. До 2012 року політик та бізнесмен входив до топ-10 найбагатших українців за версією Forbes. А зараз займає 12-ту позицію у топ-100. За оцінками Forbes, перед початком російсько-української війни (2013 рік) статки Тігіпка оцінювали в 1,11 млрд доларів.

Мало хто знає, що Сергій Тігіпко є власником Universal Bank. Також має ліцензію на популярний серед українців Monobank.

Сергій Тігіпко – сенсація виборів 2010 року

У 2010 році Сергій Тігіпко несподівано для всіх зайняв дуже сильну позицію в опитуваннях та екзит-полах на чергових президентських виборах. Він тоді за даними екзит-полів назбирав понад 13 відсотків голосів. Пізніше результати уточнили до понад 11 відсотків, однак такий результат став справжнім сюрпризом для опонентів.

Сергій Тігіпко. Фото: https://www.facebook.com/Tigipko/

Тоді головними конкурентами Тігіпка були Віктор Янукович та Юлія Тимошенко, які "злякалися" такого повороту подій та електоральних настроїв українців. Увечері в день голосування ще до оголошення результатів представники Партії регіонів і БЮТ намагалися домовитися з Тігіпком про подальшу співпрацю.

В результаті першого туру виборів Сергій Тігіпко посів третє місце. За нього проголосували 3 211 257 українців, 13.06%. Кандидат не пройшов у другий тур, поступившись уже названим лідерам гонки – Януковичу та Тимошенко. Проте, здивував опонентів та виборців своїми шансами та підтримкою електорату.

Результати президентських виборів 2010 року в Україні

Де зараз Сергій Тігіпко і що він говорить про війну в Україні

Сергій Тігіпко не веде публічне життя у соціальних мережах, на відміну від своєї дружини 40-річної Алли Зіневич, яка є ровесницею його старшої доньки Анни. Однак, судячи з постів Алли в Instagram, вони з чоловіком та дітьми перебувають в Україні, жінка часто викладає фото та відео з Києва.

Також відомо, що Тігіпко має проукраїнську позицію. У березні 2022 року після початку повномасштабної війни Росії проти України, в інтерв’ю "Економічній правді", політик заявив, що вважає РФ агресором, а Путіна — військовим злочинцем, який розв’язав війну проти України. За його словами, "іншої відповіді сьогодні бути не може".

Сергій Тігіпко. Фото: https://www.facebook.com/Tigipko/

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