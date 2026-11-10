Вапняний наліт зникне на очах: копійчаний чудо-засіб для миття душової лійки

Для домашнього засобу потрібні лише три основні інгредієнти, а після замочування лійку достатньо промити водою

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Коли лійка для душу засмічується нальотом, знижується тиск води, а струмені води бризкають абикуди. Експертка з прибирання Ненсі Бертвісл поділилася способом очистити душову лійку за допомогою домашнього засобу, який вона називає "Чиста магія".

Ненсі Бертвісл показала Pure Magic в Instagram. Його основа – лимонна кислота. Засіб підходить для боротьби з мильним нальотом і мінеральними відкладеннями.

Як приготувати домашній засіб для чищення

Для суміші потрібні лимонна кислота, вода та засіб для миття посуду. За бажанням Ненсі додає ефірну олію для аромату. Спочатку готують кислотний розчин, а інші складники вводять після його охолодження.

"Помістіть лимонну кислоту в термостійкий мірний глечик, залийте щойно закип’яченою водою прямо з чайника, а потім перемішуйте, доки вона повністю не розчиниться, а розчин не стане прозорим, як звичайна вода", – пояснює експертка з прибирання Ненсі Бертвісл.

Наступний етап – додавання засобу для посуду та, за бажанням, ефірної олії. Ненсі звертає увагу на вибір мийного компонента: яскраво забарвлені засоби можуть спричинити загусання суміші. Мило для рук також не підходить, оскільки через нього утворюються грудочки.

Склад засобу Pure Magic

200 г лимонної кислоти (в кристалах)

лимонної кислоти (в кристалах) 150 мл щойно закипілої води

щойно закипілої води 20 мл екологічного засобу для миття посуду

Лимонну кислоту перемішують у гарячій воді до повного розчинення Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Перед переливанням у пляшку рідину потрібно залишити в глечику без кришки на кілька годин до повного охолодження. Готовий засіб зберігають у пляшці з розпилювачем і позначають, щоб не переплутати з іншими рідинами.

Лимонна кислота діє на мінеральні відкладення, з яких складається вапняний наліт. Саме тому основну роботу тут виконує розчин: засобу дають час подіяти, замість того щоб одразу відтирати забруднення.

Як очистити душову лійку від нальоту

Для очищення знімної лійки Ненсі використовує тарілку відповідного розміру. У ній деталь можна обробити з обох боків і залишити в розчині. Пляшка з розпилювачем допомагає нанести засіб на поверхню перед замочуванням.

"Відкрутіть, знайдіть відповідну тарілку, використовуйте розчин Pure Magic, розпиліть, переверніть і розпиліть на інший бік. Потім залиште в розчині на одну годину, промийте теплою водою та знову прикріпіть", – радить експертка з прибирання Ненсі Бертвісл.

Кислотний засіб підходить не для всіх матеріалів: він пошкоджує мармур та інший чутливий до кислот натуральний камінь. Для душових деталей також важливі вимоги виробника до догляду за покриттям. Цей засіб підходить і для видалення вапняного нальоту з унітазів.

Як розповідав "Телеграф", для періодичного догляду за вже чистою підлогою гліцерин розчиняють у теплій воді – приблизно столову ложку на п’ять літрів – і дають поверхні висохнути. Гліцерин не радять використовувати на вощених поверхнях, необробленій чи промасленій деревині та пористому природному камені, оскільки покриття може змінити вигляд або вкритись плямами.