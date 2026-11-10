В "АТБ" скасували важливу послугу через блекаути. Що тепер недоступно у супермаркеті

Супермаркети створюють запаси води та використовують її лише на найнеобхідніше

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В "АТБ" відвідувачів перестали пускати в туалет в умовах перебоїв з водопостачанням через наслідки російських ударів по енергосистемі України. Раніше люди могли скористатися вбиральнею, звернувшись до персоналу.

Як пояснив "Телеграфу" співробітник "АТБ", коли не працює центральне водопостачання, в супермаркетах набирають певний об'єм води у бочки. Запаси води використовують для внутрішніх потреб магазину. Миють вітрини, підлогу тощо. Також використовують для того, щоб співробітники "АТБ" мали змогу користуватися туалетом.

"Ні, не пускають. Тому що набирають об'єм води. Бочки, резерв. І підлогу помити, і вітрину. На побутові задачі внутрішні. Тому ні, не пускають", — пояснив "Телеграфу" робітник "АТБ".

В умовах обмеженого ресурсу води, для відвідувачів туалет недоступний. Йдеться про "АТБ" в регіонах, які мають серйозні та довготривалі проблеми з водою.

Насамперед йдеться про Дніпропетровщину, Київ та область. Ворог завдав руйнівних ударів по об'єктах, які забезпечують енергопостачання. Енергетики роблять все можливе, щоб повернути електрику.

До слова, коли вода подається у нормальному режимі, якщо звернутися до персоналу "АТБ" з проханням про відвідування туалету, у більшості випадків людині не відмовлять.

Співробітник мережі пояснив, що в нових і відремонтованих магазинах передбачені окремі санвузли для працівників та відвідувачів. Тому діти, літні люди чи інші покупці, яким терміново потрібно скористатися туалетом, можуть звернутися по допомогу до працівників.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи можна в "АТБ" заряджати ноутбук під час блекауту. Що буде, якщо спробувати працювати з ноута у супермаркеті.