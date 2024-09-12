Ця зима буде найскладнішою: у ВООЗ дали тривожний прогноз для України

Все — через постійні обстріли медичної інфраструктури

Україна готується до третьої зими в умовах повномасштабної війни. За прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров'я, цей період може стати найскладнішим для нашої країни.

Експерти ВООЗ попереджають про можливу кризу в галузі охорони здоров'я. Як повідомляє The Independent, основні труднощі пов'язані з російськими обстрілами та відключеннями електроенергії.

Ганс Клюге, регіональний директор ВООЗ в Європі, під час візиту до Києва наголосив на критичній важливості посиленої уваги до сфери охорони здоров'я. Він зазначив, що мільйони українців опинилися у вразливому становищі через пошкодження енергетичної та медичної інфраструктури.

ООН зафіксувала майже 2000 атак на об'єкти охорони здоров'я в Україні від початку повномасштабного вторгнення. Ці напади суттєво підірвали роботу державної системи охорони здоров'я.

Клюге підкреслив, що часті відключення електроенергії створюють серйозні ризики. Зокрема, вони можуть порушити процес зберігання та розповсюдження вакцин, що призведе до зростання кількості захворювань, яким можна запобігти. Експерт також звернув увагу на проблему забруднення системи водопостачання через постійні перебої з електрикою.

ВООЗ спільно з українською владою та західними партнерами планує низку заходів для підтримки медичної системи України. Зокрема, організація має намір встановити 15 пунктів обігріву в лікарнях, які перебувають під загрозою обстрілів. Також планується створення мережі лікувальних клінік у районах з ускладненим доступом до медичної допомоги.

Організація докладає зусиль для забезпечення медичних закладів генераторами та іншими засобами резервного живлення. Початково ця робота зосереджена в Харкові, який часто зазнає російських атак.

ВООЗ також планує передати 23 машини швидкої допомоги для медиків у прифронтових районах. Ця техніка допоможе рятувати життя в найскладніших умовах.

Експерти наголошують, що підготовка до зими має стати пріоритетом для української влади та міжнародних партнерів. Забезпечення безперебійної роботи медичних закладів, доступу до ліків та вакцин, а також підтримка вразливих груп населення — ключові завдання на найближчі місяці.

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