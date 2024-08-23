Більше жодних скандалів навколо "Охматдиту"? Ляшко розповів, як наглядатимуть за процесом відновлення лікарні

Гроші, які були зібрані на відбудову лікарні, не втрачено

Не вщухають пристрасті навколо відновлення лікарні "Охматдит", гроші на відбудову якої збирали усією країною. Після низки скандалів, як от обрання переможцем тендеру сумнівної компанії чи пертурбації у благодійному фонді, який збирав кошти на відновлення, міністр охорони здоров’я Олег Ляшко заявив, що за процесом відновлення лікарні буде слідкувати відповідно створена Рада.

Про це у своєму каналі повідомив нардеп Олексій Гончаренко. Він не розуміє, чому не можна було зробити це з самого початку.

"Щойно Ляшко відповів на питання, що відбувається навколо Охматдит. Каже, що гроші, які були зібрані, не втрачено. А за процесом відновлення буде слідкувати відповідно створена Рада, до якої увійшли благодійники, міжнародні та громадські організації. І зараз відбувається погодження всіх кроків з відновлення. Дуже добре. Але чому ви чекали скільки часу???? Чому не можна було зробити це з самого початку нормально?" — питає нардеп.

Варто зауважити, що саме завдяки розголосу у ЗМІ різним ділкам не вдається нажитися на відновленні лікарні "Охматдит". Громадські діячі та журналісти прицільно спостерігають за процесом відбудови лікарні і повідомляють про різні порушення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що благодійний фонд "Охматдит — здорове дитинство", який отримував пожертви на відновлення лікарні після російської атаки 8 липня, нібито "не планує" переказувати зібрані кошти на офіційні рахунки лікарні. У цьому їх звинуватив нині вже ексдиректор лікарні "Охматдит" Володимир Жовнір. У фонді ж інформацію не підтвердили і надали пояснення.