Эта зима будет самой сложной: в ВОЗ дали тревожный прогноз для Украины

Все — из-за постоянных обстрелов медицинской инфраструктуры

Украина готовится к третьей зиме в условиях полномасштабной войны. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения этот период может стать самым сложным для нашей страны.

Эксперты ВОЗ предупреждают о возможном кризисе в области здравоохранения. Как сообщает The Independent, основные трудности связаны с российскими обстрелами и отключениями электроэнергии.

Ганс Клюге, региональный директор ВОЗ в Европе, во время визита в Киев отметил критическую важность усиленного внимания к сфере здравоохранения. Он отметил, что миллионы украинцев оказались в уязвимом положении из-за повреждений энергетической и медицинской инфраструктуры.

ООН зафиксировала около 2000 атак на объекты здравоохранения в Украине с начала полномасштабного вторжения. Это существенно подорвало работу государственной системы здравоохранения.

Клюге подчеркнул, что частые отключения электроэнергии создают серьезные риски. В частности, они могут нарушить процесс хранения и распространения вакцин, что приведет к росту количества заболеваний, которые можно предотвратить. Эксперт также обратил внимание на проблему загрязнения системы водоснабжения из-за постоянных перебоев с электричеством.

ВОЗ совместно с украинскими властями и западными партнерами планирует ряд мер по поддержке медицинской системы Украины. В частности, организация намерена установить 15 пунктов обогрева в больницах, находящихся под угрозой обстрелов. Также планируется создание сети лечебных клиник в районах с усложненным доступом к медицинской помощи.

Организация прилагает усилия по обеспечению медицинских учреждений генераторами и другими средствами резервного питания. Изначально эта работа сосредоточена в Харькове, который часто подвергается российским атакам.

ВОЗ также планирует передать 23 машины скорой помощи для медиков в прифронтовых районах. Эта техника поможет спасать жизнь в сложных условиях.

Эксперты отмечают, что подготовка к зиме должна стать приоритетом для украинских властей и международных партнеров. Обеспечение бесперебойной работы медицинских учреждений, доступа к лекарствам и вакцинам, а также поддержка уязвимых групп населения – ключевые задачи на ближайшие месяцы.

Ранее "Телеграф" писал, что собранные на восстановление "Охматдета" деньги могут не поступить в больницу. В истории с восстановлением – новый поворот.