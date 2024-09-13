Чи потрібно заброньованим чоловікам проходити ВЛК: є винятки

Інформація про бронь відображається у "Резерв+"

Законодавство передбачає бронювання військовозобов’язаних, зайнятих на підприємствах, установах та організаціях, що забезпечують функціонування критично важливих об’єктів інфраструктури. Водночас всі військовозобов'язані зобов'язані пройти військово-лікарську комісію для підтвердження стану здоров'я та можливості виконувати військові обов'язки.

Однак існують певні винятки з цього правила. Про це повідомила заступниця директора Департаменту з розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації Валерія Ткач в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

Працівники підприємств, які забезпечують потреби Сил оборони або є важливими для критичної інфраструктури, отримують бронь від мобілізації на час виконання своїх обов'язків. Поки триває період бронювання, таким працівникам не потрібно проходити ВЛК , а також звертатися до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

За словами Ткач, для подання документів на бронювання також не вимагається проходження ВЛК. Інформація про бронь відображається в додатку "Резерв+", що дозволяє працівникам уникати зайвих перевірок.

"Йти в ТЦК не потрібно співробітнику, тому що він пройшов всі відповідні перевірки, у нього інформація про бронювання також відображається в застосунку "Резерв+". Щодо ВЛК, то згідно із чинним законодавством заброньованим не потрібно проходити ВЛК. Такі норми законодавства набрали чинності", — зазначила представниця Мінцифри.

Нагадуємо, що заброньований працівник може виїхати за кордон лише у зв'язку з відрядженням. При собі він повинен мати:

документи щодо оновлення даних, або штрих-код наклейку на тимчасовому посвідченні — це необхідно для підтвердження статусу заброньованої особи;

витяг щодо бронювання та відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації;

наказ щодо відрядження, який підтверджує, що виїзд за кордон пов'язаний з виконанням службових обов'язків.

Раніше "Телеграф" писав, чи потрібен чоловіку військовий квиток для реєстрації шлюбу. При подачі заяви на укладання шлюбу до РАЦСу чоловіки повинні вказати інформацію про своє перебування на військовому обліку та серію та номер ВОД.