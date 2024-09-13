Нужно ли забронированным мужчинам проходить ВВК: есть исключения

Информация о броне отображается в "Резерв+"

Законодательство предусматривает бронирование военнообязанных, занятых на предприятиях, учреждениях и организациях, обеспечивающих функционирование критически важных объектов инфраструктуры. В то же время, все военнообязанные обязаны пройти военно-врачебную комиссию для подтверждения состояния здоровья и возможности выполнять военные обязанности.

Однако существуют некоторые исключения из этого правила. Об этом сообщила заместитель директора Департамента по развитию электронных услуг Министерства цифровой трансформации Валерия Ткач в эфире национального телемарафона "Единые новости".

Работники предприятий, которые обеспечивают потребности Сил обороны или важны для критической инфраструктуры, получают бронь от мобилизации на время выполнения своих обязанностей. Пока длится период бронирования, таким работникам не нужно проходить ВВК , а также обращаться в территориальные центры комплектования и социальную поддержку.

По словам Ткача, для подачи документов на бронирование также не требуется прохождение ВВК. Информация о броне отображается в приложении "Резерв+", что позволяет работникам избегать лишних проверок.

"Идти в ТЦК не нужно сотруднику, потому что он прошел все соответствующие проверки, у него информация о бронировании также отображается в приложении "Резерв+". Что касается ВВК, то согласно действующему забронированному законодательству не нужно проходить ВВК. Такие нормы законодательства вступили в силу", — отметила представительница Минцифры.

Напоминаем, что забронированный работник может выехать за границу только в связи с командировкой. При себе он должен иметь:

документы об обновлении данных или штрих-код наклейку на временном удостоверении — это необходимо для подтверждения статуса забронированного лица;

выписка по бронированию и отсрочке от призыва на военную службу во время мобилизации;

приказ по командировке, подтверждающий, что выезд за границу связан с исполнением служебных обязанностей.

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