Чи потрібен чоловіку військовий квиток для реєстрації шлюбу

Щоб одружитися, необхідно вказати актуальну інформацію

Під час воєнного стану всі військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років повинні мати при собі військово-обліковий документ. Також громадяни повинні оновити свої військово-облікові дані в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки та подбати про актуальність свого ВОД.

Адвокат Дмитро Соловйов на своїй сторінці в соціальній мережі розповів, чи потрібен військовий квиток для одруження. За його словами, відділи реєстрації актів цивільного стану (РАЦС) кожні 7 днів подають до територіальних центрів інформацію про тих, хто одружився, змінив прізвище чи ім'я.

Юрист зазначає, що при подачі заяви на укладання шлюбу до РАГСу чоловіки повинні вказати інформацію про своє перебування на військовому обліку та серію та номер ВОД . Проте, за словами правознавця, відсутність військового квитка не є підставою для відмови у реєстрації шлюбу.

"Жодною нормою не передбачено те, що для реєстрації шлюбу потрібно предʼявити військовий квиток. Як наслідок, відсутність військового квитка при реєстрації шлюбу не може слугувати причиною відмови у наданні послуги працівниками РАГСу", — підкреслив Соловйов.

Нагадуємо, що згідно з новим законом про мобілізацію, який набув сили 18 травня, всі військовозобов'язані громадяни повинні оновити дані в ТЦК. Їм також необхідно повідомляти у військкомат про певні зміни в персональних даних. Це потрібно робити впродовж семи днів.

Чоловік має сам повідомити в ТЦК та СП, якщо відбулись зміни у:

сімейному статусі;

місці проживання (перебування);

номерах зв'язку;

адресах електронних пошт;

освіті;

місці роботи;

посаді;

стані здоров'я (у тому числі встановлення інвалідності або зміна групи інвалідності).

У разі невиконання чоловіком таких вимог, військкомат може притягнути його до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу від 17 до 25,5 тисяч гривень.

Раніше "Телеграф" писав, як отримати новий військовий квиток у разі втрати. З відповідною заявою потрібно звернутися до військкомату.