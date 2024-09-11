Кому з чоловіків потрібно пройти повторну ВЛК у вересні

Військовозобов'язані можуть мати статус "придатний" або "непридатний"

Закон про мобілізацію, який набув чинності 18 травня, змінює критерії визначення придатності військовозобов'язаних чоловіків. Зокрема скасували статус "обмежено придатний" для військовозобов'язаних громадян під час воєнного стану.

Тепер існують лише два варіанти оцінки стану здоров'я: "придатний" або "непридатний" до військової служби. Відповідно до змін, внесених Міністерством Оборони України до наказу №402, чоловіки, які раніше мали статус "обмежено придатний", повинні пройти повторну військово-лікарську комісію.

Комісія перегляне їхній статус і може або визнати їх "непридатними" та виключити з військового обліку, або ж змінити статус на "придатний" , що дозволить їх мобілізувати.

Кого торкнуться нові вимоги

Повторну ВЛК у вересні повинні пройти особи з:

інвалідністю ІІ групи;

інвалідністю ІІІ групи.

Після оновлення даних ці військовозобов'язані отримають електронне направлення для проходження медогляду у своєму електронному кабінеті.

Згідно з новим законом, всі громадяни, які мали статус "обмежено придатний", зобов'язані пройти повторну комісію протягом дев'яти місяців з моменту набрання чинності змін — тобто до 4 лютого 2025 року.

Нагадуємо, що відтепер ВЛК не лише визначає придатність до служби, але й вказує, у якій саме військовій частині військовозобов'язаний може служити. Це означає, що навіть особи з обмеженими фізичними можливостями можуть бути направлені в бойові підрозділи, якщо це дозволяє їх стан здоров'я.

Згідно з наказом №402, частина осіб, які раніше мали статус "обмежено придатний", можуть бути визнані непридатними до військової служби та звільнені з військового обліку. Водночас деякі захворювання, які раніше не вважалися перешкодою для служби, тепер можуть стати причиною для відмови в призові.

Раніше "Телеграф" писав, до якого віку чоловіків можуть мобілізувати. Згідно з чинним законодавством, граничний вік залежить від військового звання. Запас військовозобов'язаних поділяється на дві категорії.