Як та хто з військових може звільнитись зі служби під час воєнного стану: відповідь юриста

Це передбачено законом України

В Україні продовжено воєнний стан та мобілізацію. Однак за деяких підстав військовослужбовці можуть звільнитись зі служби у цей час.

Є чотири обставини, через які боєць може звільнитись зі ЗСУ, це регулюється законом "Про військовий обов’язок і військову службу", як каже юрист Андрій Лавренюк.

Під час воєнного стану військові можуть бути звільнені зі служби в таких випадках:

стан здоров’я;

сімейні обставини (відповідний перелік детально вказаний у статті 26 Закону "Про військовий обов’язок і військову службу");

вік;

набуттям законної сили вироку суду.

Як це зробити

Аби чоловіка звільнили зі служби, він має подати рапорт на ім'я командира чи начальника військової частини. У документі потрібно вказати підстави для звільнення та додати відповідні папірці, які підтверджують право на звільнення.

Своєю чергою командир чи начальник військової частини має розглянути рапорт військового та ухвалити рішення про звільнення. Якщо воно буде позитивне, то тоді видається наказ про звільнення.

Водночас юрист дав поради, які допоможуть військовим, що хочуть звільнитись зі служби під час воєнного стану та мобілізації:

Вчасно подати рапорт на звільнення (не пізніше 30 календарних днів до цієї події);

Зібрати усі необхідні документи;

Знати свої права та обов'язки. З ними можна ознайомитись в законі "Про військовий обов’язок і військову службу".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав те, хто не може отримати відстрочку від армії у вересні.