Чи можуть мобілізувати чоловіка, який має право на відстрочку: є нюанси

Потрібно все оформити відповідно до закону

В Україні триває мобілізація, і навіть військовозобов'язані, які мають офіційні причини для відстрочки від служби, можуть бути призвані. Це можливо, якщо вони не оформили своє право належним чином.

Про це розповіла юристка Аліна Охтень у своєму Instagram. Вона навела приклад рішення Верховного суду, яке підкреслює, що відстрочку не дають автоматично.

Військовозобов'язаний, що має таке право, повинен оформити відповідні документи в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

"Саме на військовозобов’язаного покладено обов’язок повідомляти органам, де він перебуває на військовому обліку про його право на відстрочку від призову, адже воно не виникає автоматично", — пояснює юристка.

Охтень підкреслила, якщо чоловік не подав відповідні документи до ТЦК, то вважається, що права на відстрочку немає. Це означає, що навіть за наявності підстав для відстрочки, якщо вони не були своєчасно оформлені відповідно до законодавства, особа може бути призвана на військову службу.

Нагадуємо, згідно з чинним законодавством, не можуть мобілізувати чоловіків віком до 25 і понад 60 років, а також осіб, визнаних непридатними та виключених з військового обліку.

Право на відстрочку від мобілізації мають:

заброньовані громадяни за чинним законодавством;

люди з інвалідністю або тимчасово непридатні за станом здоров’я на термін 6-12 місяців за висновком ВЛК, з обов'язковим повторним проходженням медогляду;

особи, які мають на утриманні троє і більше дітей віком до 18 років, за винятком тих, хто має заборгованість зі сплати аліментів.

Також не можуть мобілізувати чоловіків і жінок, які:

мають дитину віком до 18 років, якщо інший з батьків помер, позбавлений батьківських прав, або визнаний зниклим безвісти;

виховують щонайменше одну неповнолітню дитину самостійно;

виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

виховують дитину з тяжким захворюванням;

утримують повнолітню дитину з інвалідністю I чи II групи;

опікуються дитиною, яка до усиновлення була сиротою або позбавленою батьківського піклування, віком до 18 років;

піклуються про хвору дружину (чоловіка), дитину чи одного з батьків або батьків подружжя, які потребують постійного догляду за висновком медкомісії;

є опікунами особи, визнаної судом недієздатною.

мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи.

Не заберуть до армії:

члени сім'ї другого ступеня споріднення, які здійснюють постійний догляд за особою з інвалідністю I або II групи (за умови відсутності близьких родичів першого ступеня та не більше однієї особи);

особи, які мають неповнолітню дитину та чоловіка (дружину), що проходять військову службу;

люди, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дід, бабуся, рідні (повнорідні чи неповнорідні) брат або сестра) загинули або зникли безвісти під час бойових дій.

члени сімей осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України;

військовозобов'язані, які були звільнені з полону та можуть бути призвані лише за їхньою згодою;

здобувачі професійної, фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою та здобувають рівень освіти, вищий за раніше отриманий;

наукові працівники, викладачі закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ з науковим ступенем або вченим званням, викладачі училищ і вчителі, які працюють на 0,75 ставки або більше.

Раніше "Телеграф" писав, чи можна оформити відстрочку, якщо не став на військовий облік. Отримати відстрочку можна лише, якщо на те є підстава.