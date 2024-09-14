Как и кто из военных может уволиться со службы во время военного положения: ответ юриста

Это предусмотрено законом Украины

В Украине продолжено военное положение и мобилизацию. Однако по некоторым основаниям военнослужащие могут уволиться со службы в это время.

Есть четыре обстоятельства, по которым боец может уволиться с ВСУ, это регулируется законом "О воинской обязанности и военной службе", как говорит юрист Андрей Лавренюк.

Во время военного положения военные могут быть уволены со службы в следующих случаях:

состояние здоровья;

семейные обстоятельства (соответствующий перечень подробно указан в статье 26 Закона "О воинской обязанности и военной службе");

возраст;

вступлением в законную силу приговора суда.

Как это сделать

Чтобы мужчину уволили со службы, он должен подать рапорт на имя командира или начальника воинской части. В документе следует указать основания для увольнения и добавить соответствующие бумажки, подтверждающие право на увольнение.

В свою очередь командир или начальник воинской части должен рассмотреть рапорт военного и принять решение об увольнении. Если оно будет положительным, то тогда издается приказ об увольнении.

В то же время юрист дал советы, которые помогут военным, которые хотят уволиться со службы во время военного положения и мобилизации:

Своевременно подать рапорт на увольнение (не позднее 30 календарных дней до этого события);

Собрать все необходимые документы;

Знать свои права и обязанности. С ними можно ознакомиться в законе "О воинской обязанности и военной службе".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, кто не может получить отсрочку от армии в сентябре.