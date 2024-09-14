Как и кто из военных может уволиться со службы во время военного положения: ответ юриста
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Это предусмотрено законом Украины
В Украине продолжено военное положение и мобилизацию. Однако по некоторым основаниям военнослужащие могут уволиться со службы в это время.
Есть четыре обстоятельства, по которым боец может уволиться с ВСУ, это регулируется законом "О воинской обязанности и военной службе", как говорит юрист Андрей Лавренюк.
Во время военного положения военные могут быть уволены со службы в следующих случаях:
- состояние здоровья;
- семейные обстоятельства (соответствующий перечень подробно указан в статье 26 Закона "О воинской обязанности и военной службе");
- возраст;
- вступлением в законную силу приговора суда.
Как это сделать
Чтобы мужчину уволили со службы, он должен подать рапорт на имя командира или начальника воинской части. В документе следует указать основания для увольнения и добавить соответствующие бумажки, подтверждающие право на увольнение.
В свою очередь командир или начальник воинской части должен рассмотреть рапорт военного и принять решение об увольнении. Если оно будет положительным, то тогда издается приказ об увольнении.
В то же время юрист дал советы, которые помогут военным, которые хотят уволиться со службы во время военного положения и мобилизации:
- Своевременно подать рапорт на увольнение (не позднее 30 календарных дней до этого события);
- Собрать все необходимые документы;
- Знать свои права и обязанности. С ними можно ознакомиться в законе "О воинской обязанности и военной службе".
Напомним, ранее "Телеграф" писал, кто не может получить отсрочку от армии в сентябре.