Призовний та мобілізаційний вік в Україні: хто може отримати повістки

Між ними є суттєва різниця

В Україні на військовий облік мають стати усі чоловіки від 18 до 60 років. Загальна мобілізація відбувається з 25 років, але у деяких випадках 18-річних українців також можуть призвати на військову службу.

Як зазначає військове керівництво країни, є три категорії чоловіків, яких призвуть на службу з 18 років. Деякі з них також зобов'язані пройти повторне медичне обстеження.

Зокрема мовиться про:

офіцерів запасу, що пройшли військову кафедру та не мають підстав для відстрочки;

тих, хто пройшов строкову службу, крім тих, кого демобілізували під час воєнного стану (відстрочка є протягом року);

тих, хто раніше був визнаний непридатним до служби в мирний час або обмежено придатним у воєнний час. Їм треба буде повторно пройти ВЛК до 4 лютого 2025 року та дочекатися її рішення щодо придатності чи непридатності до служби.

Водночас чоловіки віком від 25 до 60 років можуть бути мобілізовані, якщо:

їх визнано придатними за станом здоров'я до військової служби, але вони не мають військового досвіду;

вони раніше мали статус "Обмежено придатний" за станом здоров'я під час воєнного стану. Цей статус було скасовано, тому такі чоловіки мають повторно пройти ВЛК (військово-лікарську комісію) до 4 лютого 2025 року й отримати висновок, згідно з яким їх можуть визнати придатними або непридатними до військової служби;

Варто зауважити, що мобілізація жінок від 18 до 60 років в Україні відбувається добровільно, тобто тільки за підписанням контракту.

Яка різниця між призовниками та військовозобов'язаним

Відповідно до закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", є такі категорії осіб:

допризовник — той, хто підлягає приписці до призовних дільниць і має ставати на облік у рік досягнення 17-річного віку;

призовник — це той, хто вже приписаний до призовної дільниці, вік призовника — 18-25 років;

військовослужбовець — той, хто проходить військову службу;

військовозобов'язаний — той, хто перебуває в запасі для комплектування ЗСУ та інших військових формувань на особливий період і для виконання робіт із забезпечення оборони держави, і може бути призваний на військову службу з 18 або 25 років і до 60 років;

резервіст — той, хто проходить службу в резерві та залучається для комплектації військових частин у мирний і воєнний час.

Тобто призовник може вважатись військовозобов'язаним, якщо служив в армії та здобув військово-облікову спеціальність, тому його можуть мобілізувати. В іншому випадку його не мобілізують без згоди.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скількох людей з однієї родини можуть призвати в армію.