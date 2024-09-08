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Хто не може отримати відстрочку від армії у вересні: названо усі категорії осіб

Автор
Тетяна Крутякова
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Мобілізація Новина оновлена 08 вересня 2024, 09:45
Мобілізація. Фото Колаж "Телеграфу"

У списку є студенти та багатодітні батьки

На тлі обов'язкової мобілізації військовозобов'язаних певні особи можуть отримати відстрочку, проте це стосується не всіх. Є категорії людей, яким територіальний центр комплектування (ТЦК) все ж може надсилати повістки.

"Телеграф" розповість, кого це стосується та за яких умов. Згідно з законом про посилення мобілізації, особи у яких на війні загинув або пропав безвісти брат чи сестра мають відстрочку. Це стосується і повнорідних, і неповнорідних осіб.

Хто не має права на відстрочку з вересня 2024 року

  • студенти та аспіранти, які навчаються на заочній або вечірній формі;
  • студенти та аспіранти, які здобувають другу або третю вищу освіту;
  • багатодітні чоловіки, у яких є заборгованість зі сплати аліментів;
  • батьки-одинаки — у разі, якщо мати не позбавлена батьківських прав, не визнана померлою/зниклою безвісти і не відбуває покарання;
  • чоловіки/жінки, які доглядають за дружиною/чоловіком з інвалідністю III групи;
  • деякі чоловіки, які доглядають за особами з інвалідністю I і II групи (якщо є інші працездатні родичі, які можуть здійснювати догляд);
  • військовозобов'язані, які працюють на підприємствах, установах та організаціях Міноборони;
  • військовозобов'язані, які мають статус "Обмежено придатний" (категорію скасували) — якщо ВЛК (військово-лікарська комісія) визнає чоловіка придатним;
  • чоловіки, які під час повторного ВЛК були визнані здоровими — ті, хто отримав свідоцтва про I та II групу інвалідності після 24 лютого 2022 року, мають повторно пройти медогляд).

Нагадаємо, що переселенці також мають право на відстрочку, але це стосується не усіх. Є певні категорії осіб, що підлягають мобілізації.

Раніше "Телеграф" розповідав, скількох людей з однієї родини можуть мобілізувати та від чого це залежить.

Теги:
#Україна #Мобілізація #відстрочка #ТЦК