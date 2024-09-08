Хто не може отримати відстрочку від армії у вересні: названо усі категорії осіб

У списку є студенти та багатодітні батьки

На тлі обов'язкової мобілізації військовозобов'язаних певні особи можуть отримати відстрочку, проте це стосується не всіх. Є категорії людей, яким територіальний центр комплектування (ТЦК) все ж може надсилати повістки.

"Телеграф" розповість, кого це стосується та за яких умов. Згідно з законом про посилення мобілізації, особи у яких на війні загинув або пропав безвісти брат чи сестра мають відстрочку. Це стосується і повнорідних, і неповнорідних осіб.

Хто не має права на відстрочку з вересня 2024 року

студенти та аспіранти, які навчаються на заочній або вечірній формі;

студенти та аспіранти, які здобувають другу або третю вищу освіту;

багатодітні чоловіки, у яких є заборгованість зі сплати аліментів;

батьки-одинаки — у разі, якщо мати не позбавлена батьківських прав, не визнана померлою/зниклою безвісти і не відбуває покарання;

чоловіки/жінки, які доглядають за дружиною/чоловіком з інвалідністю III групи;

деякі чоловіки, які доглядають за особами з інвалідністю I і II групи (якщо є інші працездатні родичі, які можуть здійснювати догляд);

військовозобов'язані, які працюють на підприємствах, установах та організаціях Міноборони;

військовозобов'язані, які мають статус "Обмежено придатний" (категорію скасували) — якщо ВЛК (військово-лікарська комісія) визнає чоловіка придатним;

чоловіки, які під час повторного ВЛК були визнані здоровими — ті, хто отримав свідоцтва про I та II групу інвалідності після 24 лютого 2022 року, мають повторно пройти медогляд).

Нагадаємо, що переселенці також мають право на відстрочку, але це стосується не усіх. Є певні категорії осіб, що підлягають мобілізації.

Раніше "Телеграф" розповідав, скількох людей з однієї родини можуть мобілізувати та від чого це залежить.