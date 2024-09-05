За сміття здаватимуть до ТЦК? На Прикарпатті назріває новий скандал через заяву мера

У мережі люди обурені

На Івано-Франківщині міський голова пригрозив примусовою мобілізацією людям, які викидають негабаритні відходи на сміттєві майданчики. Влада міста підключає різні способи для боротьби з цим.

Про це заявив голова Івано-Франківська Руслан Марцінків в етері на "Західному полюсі".

"Ми застосуємо нетипові заходи. В тому числі з правоохоронними органами, залученням мобілізаційних заходів, аби люди зрозуміли про те, що не можна великогабаритне сміття викидати цілими бусами", — сказав він.

Зазначається, що цьому передував об'їзд міста мером. Під час якого виявили, що у кількох районах містяни викидають негабаритне сміття у великій кількості біля баків, а не відвозять на відповідні звалища. Зокрема, проблему зафіксовано у Бельведерську, Тичині, частині Карпатського та Берегового.

За словами Марцінківа, рішення про боротьбу з такими діями шляхом мобілізації було прийнято на засіданні міської ради.

"Є на Максимовича місце, де можна здати. Є полігон. Вибачайте, але мусимо такі заходи приймати", – сказав мер.

У мережі таке рішення міського голови викликало шквал емоцій, адже він нібито прирівнює мобілізацію та службу у ВСУ до покарання.

Раніше "Телеграф" писав, що поліцейська, яка нагрубила ветерану в Києві, понесла покарання.