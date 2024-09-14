Українські військові випробували "літаючий гранатомет": що це за дрон (відео)

Дальність гранатомета зросла в 50 разів

На дрон "Королева шершнів" встановили гранатомет. Багаторазовий безпілотник і сам по собі потужна зброя, а з протипіхотним гранатометом його смертоносність збільшується.

Виробник дронів повідомив, що гібрид успішно створили та випробували в ударному підрозділі "Булава" окремої президентської бригади ім. Богдана Хмельницького. Напрацювання в цьому напрямку тривають, попереду ймовірне серійне виробництво.

Щодо можливостей дрона деталі не розголошуються, проте зазначається: "звичайний гранатомет може відпрацювати на відстані 5+ км". Базова його дальність прямим наведенням 100 метрів.

Як зазначає "Мілітарний" це ручний протипіхотний гранатомет Bulspike-AP. В ньому використовується уламково-фугасна реактивна граната. Її вага — 2 кг та вона створює понад 1000 уламків.

Загальна вага пускової установки разом з гранатою становить 4 кг, за даними виробника. "Снаряд BULSPIKE-AP призначений для ураження живої сили противника, що знаходиться відкрито, в окопах, укриттях польового типу, а також для ураження неброньованої та легкоброньованої техніки противника", — йдеться на сайті.

Дрон "Королева шершнів" може нести 6-кг вантаж на 17 км, або ж вагу у 9,5 км на 5 км. Таким чином на ньому вмістяться два гранатомети.

Раніше "Телеграф" розповідав про інший спосіб схрещування гранатомета і дрона. Безпілотник-камікадзе з’єднали з кумулятивною гранатою від протитанкового гранатомета РПГ-7.