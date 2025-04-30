"Карти, ряса, два стволи": відео, де незвична трійця штовхає авто, стало хітом соцмереж

У мережі назвали, кого не вистачає для "повної картини"

У Києві на відео зняли незвичний інцидент. Священник, поліцейський і чоловік у чорному, якого в коментарях чомусь назвали "баригою", разом штовхали позашляховик Toyota Land Cruiser.

Кадри курйозної події потрапили у місцевий телеграм-канал. Очевидці події жартують, що усе виглядало настільки абсурдно, що можна було б подумати, що на очах у перехожих знімають трейлер до нового голлівудського бойовика.

Що саме сталося з автівкою, достеменно невідомо — припускають, що позашляховик просто заглух посеред дороги. Але така незвична "команда підтримки" викликала бурхливу реакцію в мережі. Відео моменту вже розлітається інтернетом.

Відео з телеграм-каналу "Правий Берег Київ"

У коментарях люди жартували, що для "повної картини" не вистачає тільки повії.

Багато реакцій зібрав дотепний коментар з написом: "Карти, ряса, два стволи".

Інші користувачі мережі обурилися реакцією інших. Коментатори не вгледіли нічого смішного і незвичного у ситуації, яка склалася на дорозі.

"Прибирають поломане авто з проїжджої частини… Що тут поганого? Чи дивує, що люди прийшли на допомогу?", — прокоментувала одна із підписників каналу.

Раніше "Телеграф" писав, що у метро Києва помітили "снайпера". Він привернув до себе увагу не лише пасажирів вагона, а й тисячі користувачів у соцмережах.