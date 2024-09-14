Украинские военные опробовали "летающий гранатомет": что это за дрон (видео)

Дальность гранатомета выросла в 50 раз

На дрон " Королева шершней " установили гранатомет. Многократный беспилотник и сам собой мощное оружие, а с противопехотным гранатометом его смертоносность увеличивается.

Производитель дронов сообщил, что гибрид успешно создали и опробовали в ударном подразделении "Булава" отдельной президентской бригады им. Богдана Хмельницкого. Наработки в этом направлении продолжаются, впереди предполагается серийное производство.

Что касается возможностей дрона, детали не разглашаются, однако отмечается: "обычный гранатомет может отработать на расстоянии 5+ км". Базовая его дальность прямой наводкой 100 метров.

Как отмечает "Милитарный", это ручной противопехотный гранатомет Bulspike-AP. В нем используется осколочно-фугасная реактивная граната. Ее вес — 2 кг и создает более 1000 обломков.

Общий вес пусковой установки вместе с гранатой составляет 4 кг, по данным изготовителя. "Снаряд BULSPIKE-AP предназначен для поражения живой силы находящегося противника в окопах, укрытиях полевого типа, а также для поражения небронированной и легкобронированной техники противника", — говорится на сайте.

Дрон "Королева шершней" может нести 6-кг груз на 17 км, или вес в 9,5 км на 5 км. Таким образом, на нем уместятся два гранатомета.

Ранее "Телеграф" рассказывал о другом способе скрещивания гранатомета и дрона. Беспилотник-камикадзе соединили с кумулятивной гранатой противотанкового гранатомета РПГ-7.