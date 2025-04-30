Україна та Угорщина почали переговори щодо членства в Євросоюзі: Київ хоче розблокувати процес

Україна має пропозиції щодо врегулювання проблемних питань та готова розглядати контрпропозиції орбаністів

Представники України та Угорщини розпочали переговори, які повинні допомогти розблокувати переговори щодо вступу України до Європейського Союзу. Київ вирішив поки що діяти по-хорошому та спробувати домовитися з країною, якою керує затятий путініст Віктор Орбан, але яка при цьому все ще, залишається чинним членом Євросоюзу.

Про початок переговорів повідомила віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина в ефірі Національного телемарафону. Вона заявила, що прибула до Будапешту, щоб спільно з угорською сторону розробити план заходів щодо національних меншин.

"З 12 травня на регулярній основі працюватимуть команди, які сьогодні були присутні в Будапешті з української та угорської сторін, поки ми не визначимо весь перелік завдань у рамках 11 рекомендацій, які є предметом занепокоєння угорської сторони", – сказала вона.

Стефанішина зазначила, що Україна має пропозиції щодо врегулювання проблемних питань та готова розглядати контрпропозиції орбаністів. Віцепрем'єр додала, що Україна сподівається мати проміжні результати до 12 травня. На зв'язку з українськими представниками перебуватиме заступник міністра закордонних справ Угорщини Левенте Мадяр, який відповідає за політику щодо України.

"Сподіваюся, що цей діалог матиме всі шанси прокласти шлях до розблокування переговорного процесу", – резюмувала Стефанішина.

Зазначимо, що угорський прем'єр Віктор Орбан – послідовний прибічник російського правителя Володимира Путіна та ворог України. Так, на початку березня Орбан насмілився висунути Євросоюзу 12 вимог, частина з яких стосується України та її війни проти Росії. Також він неодноразово вимагав почати прямі переговори ЄС та Росії, та погрожував блокувати вступ України до Євросоюзу. До того ж, Орбан максимально корумпований, через що постійно відбуваються скандали. На щастя, більшість угорців не поділяють позицію Орбана та його оточення: опозиція в Угорщині небаченими темпами набирає популярність, а в Будапешті проходять антиорбанівські протести.