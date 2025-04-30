Несподіваний попутник: під авто в Одесі помітили повзучого "шпигуна" (відео)
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З потеплінням в Україні плазуни стають усе більш активними
В Одесі стався незвичайний інцидент, коли в машину, що рухалася по вулицях міста, потрапила змія. Подія була зафіксована на відео, яке миттєво поширилося в соціальних мережах.
Кадри показали в місцевому пабліку. На записі видно лише нижню частину автомобіля, під яким і знаходиться гадюка, яка намагається забратися в машину.
Цей інцидент привернув увагу одеситів, оскільки такі ситуації є досить рідкісними та несподіваними. Змія, очевидно, опинилася під машиною випадково, шукаючи укриття. Відео викликало здивування та занепокоєння серед українців, оскільки з потеплінням плазуни стають активнішими і можуть потрапляти в різні схованки, зокрема автомобілі.
Попри те, що коментарі під дописом були закриті, обговорення інциденту продовжується серед одеситів. Інцидент із незвичайним "пасажиром" став ще одним приводом для роздумів про небезпеку зустрічей з гадюками в міських умовах. Така ситуація нагадує про важливість уважності під час руху та збереження обережності, адже плазуни можуть з’являтися навіть у самих непередбачуваних місцях.
Раніше "Телеграф" повідомляв, як уникнути небезпечної зустрічі зі змією біля свого будинку та не постраждати від її укусу. Для цього слід дотримуватися кількох простих порад. Ми підготували 7 важливих рекомендацій.