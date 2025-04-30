Несподіваний попутник: під авто в Одесі помітили повзучого "шпигуна" (відео)

З потеплінням в Україні плазуни стають усе більш активними

В Одесі стався незвичайний інцидент, коли в машину, що рухалася по вулицях міста, потрапила змія. Подія була зафіксована на відео, яке миттєво поширилося в соціальних мережах.

Кадри показали в місцевому пабліку. На записі видно лише нижню частину автомобіля, під яким і знаходиться гадюка, яка намагається забратися в машину.

Цей інцидент привернув увагу одеситів, оскільки такі ситуації є досить рідкісними та несподіваними. Змія, очевидно, опинилася під машиною випадково, шукаючи укриття. Відео викликало здивування та занепокоєння серед українців, оскільки з потеплінням плазуни стають активнішими і можуть потрапляти в різні схованки, зокрема автомобілі.

Скриншот реакцій під оригінальним відео

Попри те, що коментарі під дописом були закриті, обговорення інциденту продовжується серед одеситів. Інцидент із незвичайним "пасажиром" став ще одним приводом для роздумів про небезпеку зустрічей з гадюками в міських умовах. Така ситуація нагадує про важливість уважності під час руху та збереження обережності, адже плазуни можуть з’являтися навіть у самих непередбачуваних місцях.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як уникнути небезпечної зустрічі зі змією біля свого будинку та не постраждати від її укусу. Для цього слід дотримуватися кількох простих порад. Ми підготували 7 важливих рекомендацій.