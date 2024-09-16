Що загрожує чоловікам за незаконний перетин кордону під час війни

Незаконний виїзд з країни нерідко вважається ухиленням від мобілізації

В умовах воєнного стану в Україні військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено виїжджати за кордон. Однак деякі намагаються незаконно перетнути межі держави.

Адвокат АБ "Романа Сацика" Марія Ганіна у коментарі для РБК-Україна розповіла, що загрожує чоловікам за таке правопорушення. Все залежить від обставин порушення.

До осіб, які намагалися чи виїхали незаконно за кордон, може бути застосовано як адміністративну, так і кримінальну відповідальність. Зокрема, за адміністративними правопорушеннями можуть призначати штрафи від 3400 до 13600 грн або ж адміністративний арешт на строк до 15 діб. У випадку повторного порушення відповідальність може посилитися.

"Варто зауважити, що зазвичай складенням протоколу про вчинення адміністративного правопорушення все не закінчується. Якщо ми кажемо про спробу незаконно перетнути кордон військовозобов'язаним, яким порушено правила військового обліку або законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію (наприклад, відсутній військово-обліковий документ, не замінено приписне посвідчення на військовий квиток тощо), то найчастіше відносно такої особи здійснюється адміністративне затримання — з подальшим доставленням до найближчого територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) для з'ясування всіх обставин", — зазначає юрист.

Кримінальне покарання можливе у випадках використання підроблених документів чи хабарництва під час спроб перетину кордону. Найчастіше для таких осіб застосовують статтю 336 Кримінального кодексу України, що передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 5 років за ухилення від мобілізації.

"У випадку незаконного перетину особою, яка підлягає мобілізації, так дії можуть інкримінувати саме за цією статтею Кримінального кодексу України", — додає Ганіна.

Раніше "Телеграф" писав, кого з чоловіків можуть мобілізувати лише за власним бажанням. Це стосується й осіб з інвалідністю, які отримали поранення або втратили кінцівки.