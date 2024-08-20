Незаконний виїзд за кордон: що загрожує чоловікам, чи є кримінальна відповідальність

Прикордонники можуть доставити порушника до військкомату

Попри запроваджені обмеження на виїзд чоловіків призовного віку з України, деякі громадяни намагаються незаконно перетнути державний кордон, щоб уникнути мобілізації. Однак такі дії несуть за собою певні правові наслідки.

Згідно з українським законодавством, за незаконне перетинання або спробу перетинання державного кордону передбачена адміністративна відповідальність. Юрист практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Данило Гончаренко зазначає, що за таке правопорушення передбачено штраф, пише РБК-Україна.

За першу спробу незаконно виїхати за межі держави доведеться заплатити штраф у розмірі від 3400 гривень. Якщо ж протягом року повторно спробувати це зробити, то штраф зросте до 13600 гривень або можливий адміністративний арешт на термін від 10 до 15 діб.

Правознавець підкреслює, що кримінальної відповідальності за такі дії законодавством не передбачено. Але крім накладення штрафу, прикордонники мають право доставити порушника до найближчого територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Там військовозобов'язаного можуть направити на ВЛК та оновлення облікових даних.

Юрист наголошує, що незаконний перетин кордону несе не лише адміністративну відповідальність, а й створює значні ризики для особистої безпеки та подальшого життя.

Раніше "Телеграф" писав, хто з чоловіків може покинути межі країни у воєнний стан. У травні набули чинності нові законодавчі зміни, які передбачають додаткові перевірки для громадян призовного віку при перетині кордону України.