Чи потрібна чоловікам відстрочка від мобілізації, щоб виїхати за кордон

Для деяких категорій громадян прописаний перелік документів для виїзду

Під час воєнного стану військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років виїжджати за межі України заборонено. Однак існують винятки.

Щоб виїхати за кордон, громадянину призовного віку потрібно мати документи, які підтверджують право на відстрочку від мобілізації. Правила перетинання державного кордону українцями, затверджені постановою Кабміну № 57.

Нормативні акти, що регулюють порядок виїзду за кордон, не містять прямої вимоги щодо пред'явлення документа, що підтверджує право на відстрочку. Водночас перелік необхідних документів для перетину меж держави визначено чітко:

супровід дружини з інвалідністю;

перетин кордону особою з інвалідністю;

супровід особи, яка потребує постійного догляду;

супровід дитини з інвалідністю або дитини, хворої на тяжкі захворювання;

супровід одного з батьків чи батьків дружини з інвалідністю І чи ІІ групи;

супровід особи, визнаної судом недієздатною.

Проте, у правилах не вказано вимоги до документів для інших категорій, наприклад, багатодітних батьків, заброньованих, або тих, хто визнаний тимчасово непридатним до служби.

Згідно з пунктом 2-6 цих правил, у разі введення воєнного стану право на перетин кордону мають також інші військовозобов'язані особи, які не підлягають мобілізації. Тобто, навіть якщо ви отримали відмову в одному пункті пропуску, варто знати, що законодавство не позбавляє права повторно звернутися в іншому місці з повним пакетом необхідних документів.

Нагадуємо, що заброньований чоловік може виїхати за кордон у зв'язку з відрядженням. При собі він повинен мати:

документи щодо оновлення даних, або штрих-код наклейку на тимчасовому посвідченні — це необхідно для підтвердження статусу заброньованої особи;

витяг щодо бронювання та відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації;

наказ щодо відрядження, який підтверджує, що виїзд за кордон пов'язаний з виконанням службових обов'язків.

Важливо розуміти, що бронювання від мобілізації не є безстроковим і може бути скасоване за певних умов.

Раніше "Телеграф" писав, хто з чоловіків до 25 років має право виїхати за кордон. Це стосується деяких студентів.