Что грозит мужчинам за незаконное пересечение границы во время войны

Незаконный выезд из страны часто считается уклонением от мобилизации

В условиях военного положения в Украине военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать за границу. Однако некоторые пытаются незаконно пересечь границы государства.

Адвокат АБ "Романа Сацика" Мария Ганина в комментарии для РБК-Украина рассказала, что грозит мужчинам за такое правонарушение. Всё зависит от обстоятельств нарушения.

К лицам, которые пытались или уехали незаконно за границу, может быть применена как административная, так и уголовная ответственность. В частности, за административные правонарушения могут назначать штрафы от 3400 до 13600 грн или административный арест на срок до 15 суток. В случае повторного нарушения ответственность может усилиться.

"Следует заметить, что обычно составлением протокола о совершении административного правонарушения все не заканчивается. Если мы говорим о попытке незаконно пересечь границу военнообязанным, которым нарушены правила военного учета или законодательства об обороне, мобилизационная подготовка и мобилизация (например, отсутствует военно-учетный документ), не заменено приписное удостоверение на военный билет и т.д.), чаще всего в отношении такого лица осуществляется административное задержание — с последующим доставлением в ближайший территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) для выяснения всех обстоятельств", — отмечает юрист.

Уголовное наказание возможно в случаях использования поддельных документов или взяточничества при попытках пересечения границы. Чаще всего для таких лиц применяют статью 336 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает лишение свободы сроком от 3 до 5 лет за уклонение от мобилизации.

"В случае незаконного пересечения лицом, подлежащим мобилизации, действия могут инкриминировать именно по этой статье Уголовного кодекса Украины", — добавляет Ганина.

Ранее "Телеграф" писал, кого из мужчин могут мобилизовать только по собственному желанию. Это касается и лиц с инвалидностью, получивших ранения или лишившихся конечностей.