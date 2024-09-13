Чи можуть чоловіки до 25 років виїхати за кордон: є нюанси

Студенти денної форми навчання звільняються від призову

Під час воєнного стану в Україні чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть виїжджати за кордон. Однак, деякі категорії українців, зокрема студенти іноземних закладів вищої освіти, можуть скористатися винятками.

Згідно з чинним законодавством про мобілізацію, окремі здобувачі вищої освіти можуть отримати відстрочку від мобілізації, але це не завжди є підставою для перетину державного кордону. Про це повідомила адвокатка Олена Воронкова з Адвокатського бюро "Івана Хомича" в коментарі для "РБК-Україна".

За її словами, українські чоловіки до 25 років можуть виїхати за межі країни, якщо вони є студентами іноземних закладів вищої освіти . Однак для цього потрібно відповідати певним умовам.

Хто може виїжджати

Студенти іноземних вишів мають право на виїзд, якщо вони:

віком від 18 до 22 років;

не підлягають призову на військову службу під час мобілізації;

є студентами вищих закладів освіти, здобувати ступінь бакалавра, або магістра (для певного переліку спеціальностей) і бути учасником академічної мобільності на один семестр.

Як підтвердити право на виїзд

Для того, щоб виїхати за кордон, молоді чоловіки повинні мати актуальні документи, що підтверджують їхній статус студента іноземного навчального закладу, а також оновити свої дані в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. За словами Воронкової, це можна зробити й через електронні додатки, які надають доступ до відповідних реєстрів.

"За наявності цих всіх умов, актуальних документів та оновлення даних у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки або через застосунки людина може приїхати до країни, а потім повернутись на навчання за кордон", — зазначає Воронкова.

Раніше "Телеграф" писав, деяких вступників цієї осені можуть мобілізувати. Які студенти не отримають відстрочку.